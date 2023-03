Fynske Froholdt er lykkelig for ny NFL-kontrakt

- Det virker stadig lidt surrealistisk. Situationen virker for perfekt da vi (Froholdt og konen Ashley, red.) nu har valgt at flytte til Pheonix og har boet her siden offseason - til nu at skrive under med det hold, der ligger syv minutter nede af vejen. Vi er bare så glade, siger han til TV 2 SPORT.

Genforenes med tidligere træner

At Hjalte Froholdt er en lettet mand, er der ikke noget at sige til. For svendborgenseren har været meget i gennem på hans brogede NFL-rejse.