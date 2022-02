Fynske Heindahls billet til Rusland er ugyldig: - En speciel situation

Hvordan har du det med, at Rusland har invaderet Ukraine?



- Jamen det er mærkeligt, for man sidder med ét ben i Rusland og ét i Danmark. Så det er en speciel situation, og det er det, jeg forholder mig til sammen med de nærmeste.

Efter planen skal du retur til Moskva på søndag. Forventer du, at du kan det?

- Ikke med den flybillet, jeg har lige nu.

Vil ikke melde noget ud bare for at gøre det

Det er første gang, at Kathrine Heindahl udtaler sig om situationen.

Hun forklarer, at hun ikke føler behov for at plastre sine sociale medier til med budskaber, og at hendes situation har været lidt anderledes, fordi hun allerede opholdt sig i Danmark, da Rusland angreb Ukraine.

Har du ikke en pligt til at sige fra, hvis du synes, det er for galt at gå i krig på den her måde?

- Jo, men jeg synes også, man skal være meget bevidst om måden, man gør det på. Og hvis jeg ikke er det, synes jeg, det er forkert at gøre det bare for at gøre det. Der er jeg meget bevidst om, hvad min sociale platform er. Og derfor er det også med omtanke, at jeg poster de ting, jeg gør. Det kan godt være, der kommer noget på et tidspunkt. Det kan også være, der overhovedet ikke gør.

I første omgang skal Heindahl forholde sig til at spille to EM-kvalifikationskampe mod Rumænien. Første kamp i Rumænien den 2. marts og fire dage senere i Danmark.

Kathrine Heindahl skifter til Team Esbjerg til sommer.