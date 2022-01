Gidsel efter dansk nederlag: - Jeg er sgu røvskuffet

Skuffelsen var ikke til at tage fejl af i den danske lejr, efter de tabte EM-semifinalen til Spanien og nu må nøjes med en bronzekamp.



I første omgang var det landstræner Nikolaj Jacobsen, der satte ord på:

- Spanien dækker os godt og får virkelig taget meget fart ud af vores angrebsspil. Vi kan ikke komme i fart, og uden fart er vi knap så gode. I dag synes jeg, at vi ikke slår nok kapital af, Niklas Landin står så godt fra start af. Vi laver simpelthen for mange tekniske fejl. Der havde vi chancen for at få en virkelig god start på den semifinale, og det formår vi ikke.

- Og så må jeg også sige, at så kommer Joan Cañellas ind og gør ondt på os i dag. Ham kunne vi ikke rigtig styre. I 2. halvleg er det hele tiden småtingene, der går den forkerte vej. Hver gang vi har en god forsvarsaktion, lander den alligevel hos en spanier, og så begynder vi at brænde lidt for meget. Sådan er det også, når man hænger efter, så spiller man ikke så frit, siger Nikolaj Jacobsen.