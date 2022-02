Gidsel knust: - Jeg kan ikke afslutte min karriere i GOG

En virkelighed, han stadig har svært ved at forstå.

- Det har været svært. Det har været hårdt, og jeg har selvfølgelig været enormt ked af det og knust.

- Det er min første alvorlige skade som håndboldspiller. Jeg er vant til bare at kunne spille og have det sjovt, og nu skal jeg så pludselig finde en hverdag uden håndbold og finde en glæde ved det, siger Mathias Gidsel i forbindelse med GOGs udekamp mod Skjern.

GOG-karrieren slutter med skade

Nu skal den 22-årige højreback indstille sig på fire til seks måneders genoptræning, og dermed har han med al sandsynlighed spillet sin sidste kamp for GOG i denne omgang.

Til sommer skifter Mathias Gidsel til Bundesliga-klubben Füchse Berlin.

- Det, der har knust mig mest, er, at jeg ikke selv kan få lov til at afslutte min karriere i GOG. Klubben har betydet utrolig meget for mig. De har hjulpet mig helt vildt meget, og de betyder meget for mig, så at jeg ikke selv kan få lov til at afslutte det, har været svært at sluge, siger Mathias Gidsel.

Bagspilleren fortæller videre, at han nu vil forsøge at vende skaden til noget positivt.

- Det er klart, at noget af det, jeg mangler, er fysikken. Nu har jeg muligheden for at få lagt nogle kilo på og forhåbentlig få bygget et godt knæ op.