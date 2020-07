GOG begræder skade til profil: - Vi havde så mange planer

Forberedelserne til den kommende sæson er kun lige gået i gang for håndboldspillerne i GOG. Men efter bare fem træninger er den fynske klub stødt på modstand.

Mandag aften sprang stortalentet Emil Lærke nemlig akillessenen til træning, og den første melding lyder på, at GOG må undvære venstrebacken i den første halvdel af næste sæson.

- Det er super ærgerligt for Emil. Han stod over for en sæson, hvor han virkelig skulle shine og få en masse spilletid, siger GOG-direktør, Kasper Jørgensen, til TV 2 SPORT og uddyber:

- For GOG er det mindst lige så ærgerligt, fordi vi havde planer om at bygge mange ting op omkring ham. Og hans samspil med Morten Olsen skulle have været noget af det bærende i vores angrebsspil.

Fire uger med skinne

Skaden skete i et solouheld, da der blev spillet til to mål.

Efter træningen var GOG-spilleren et smut forbi skadestuen, hvor han fik at vide, at akillessenen er sprunget i den øverste del af læggen.

Derfor kan Emil Lærke nu se frem til et par uger med skinne på.

- Jeg har fået en skinne på, hvor vinklen skal reguleres fire gange, inde jeg forhåbentlig om fire uger kan komme ned på flad fod. Om en uge skal jeg scannes igen for at se, om senen er begyndt at vokse sammen igen. Er den det, kan jeg undgå en operation, siger Emil Lærke til Fyens.dk.

På udkig efter en erstatning

Med afgangen af Lasse Møller til Flensburg-Handewitt var Emil Lærke udset en rolle som førstevalg på venstrebacken i GOG.

Derfor kommer skaden på et uheldigt tidspunkt for den fynske klub, der nu mangler en spiller på netop den position.

- Vi har i forvejen en smal trup, og Emil var vores eneste deciderede venstreback. Derfor er vi nu lidt pressede over den situation, der er opstået, siger Kasper Jørgensen til TV 2 SPORT.

Den traditionsrige håndboldklub må derfor nu på jagt efter en ny spiller før den kommende sæson.

- Som udgangspunkt er vores plan, at vi gerne vil spille med om medaljerne. Hvis vi skal mene det seriøst, er vi nødt til at finde en erstatning for Emil. Derfor er vi nu i fuld gang med at afsøge markedet og finde ud af, hvilke muligheder der er for at få en spiller mere ind i truppen, siger Jørgensen.

For at udfylde Emil Lærkes plads i truppen skal klubben helst finde en spiller med især to kvaliteter.

- Det skal gerne være en spiller, der kan spille begge veje ligesom Emil. Og derudover skal det helst være en spiller med nogle skudkvaliteter. Den del mangler vi med Emil Lærke ude, siger direktøren.

GOG tager hul på første del af næste sæson 4. september, hvor de hjemme tager imod Lemvig.