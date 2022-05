GOG er klar til DM-semifinalerne

Det tidlige avancement til medaljekampene betyder, at GOG får mulighed for at fordele spilletiden mere i de kommende slutspilskampe.



- Med ni skader betyder det, at vi kan slappe lidt af og spare de spillere, der skal spares. Har man småskader, behøver man ikke stille op til kamp, så det er ret vigtigt for os, siger Morten Olsen til TV 2 SPORT.

Lørdag aften var GOG en smule bagefter i de første 30 minutter, men alligevel lykkedes det gæsterne at komme til pause med 13-13.

I anden halvleg var rollerne byttet rundt, og som kampen skred frem, kom GOG kun tættere på sejren og dermed en plads i semifinalen.