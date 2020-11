GOG føler sig sikre på, de har været udsat for matchfixing

Pludselig ringer telefonen igen. Som den har gjort et utal af gange dagene før.

Hver gang med de samme første cifre i nummeret på displayet. +383. Landekoden for Kosovo.

GOG-træner Nicolej Krickau og hans far Michael kigger kortvarigt på hinanden og beslutter sig for, at denne gang vil de acceptere opkaldet og svare.

- Vi prøver at tage den, men får ikke noget videre ud af det, fortæller Nicolej Krickau om den onsdag eftermiddag hjemme hos faren.

Det er dagen efter, at GOG har tabt 28-29 på udebane til schweiziske Kadetten Schaufhaufen i European League - en kamp, som Danske Spil kort før kampstart lukkede ned for spil på og siden meldte med mistanke om matchfixing.

Ingen i GOG har siden opgøret i Schweiz fortalt nøjagtigt, hvad de oplevede før, under og efter kampen den tirsdag aften 21. oktober.

Men det gør de nu.

- Jeg sidder stadig den dag i dag med alle de informationer, vi har, og er fuldstændig overbevist om, at den kamp var fixet. Ikke fra Kadettens side, men fra nogle bagmænd i Kosovos side, siger Nicolej Krickau til TV 2 SPORT.

Han havde en underlig fornemmelse, allerede da han forlod banen i BBC Arena i Schaufhaufen. Selvom han før har stået med følelsen af at have dommerne imod sig i europæiske kampe på udebane, var oplevelsen i Schweiz mere end det.

- Under kampen havde vi godt nok syntes, at der var mange mærkelige ting, men det havde vi før oplevet på udebane i Europa. Alligevel var det i en grad, som, vi syntes, var unormalt. Og så begynder man at tænke: "Okay, var der noget i det?", fortæller GOG-træneren, der også kort efter kampen modtog en sms fra sin far med screenshots fra faderens mobiltelefon.

Michael Krickau havde op til kampen modtaget adskillige opkald fra mobilnumre i Kosovo - samme land som de to dommere i GOG's kamp i Schweiz var fra.

'Grelle og groteske' fejlkendelser

Netop de to dommere - Arsim Vitaku og Erdoan Vitaku fra Kosovo - er siden kampen blev kritiseret fra flere sider for deres præstation.

Den tidligere landsholdsspiller Joachim Boldsen kommenterede den pågældende kamp på tv og har efterfølgende set den igennem flere gange

- Der var mange mærkværdige kendelser, var min første indskydelse. Da jeg så genså kampen, kan jeg se, at der var rigtig mange fejlkendelser, som er meget groteske. Nogle af dem var fuldstændigt sindssyge, lyder analysen fra TV3 SPORTs håndboldekspert.

Også TV 2 SPORTs håndboldekspert Bent Nyegaard har kigget nærmere på kampen i Schweiz. Og han er heller ikke i tvivl om dommernes præstation:

- Som jeg ser det, så var der mange fejl fra deres side. Især var der fem meget grelle eksempler. Kendelser, som enhver dommer vil være pinligt berørte over, mener Nyegaard.

- Situationer, hvor Zachariassen bliver flået i gulvet, men får dømt angrebsfejl mod sig eller ikke får tildelt det klareste straffekast set længe. Der var også en tydelig overtrådt, hvor dommeren kigger ned på stregen, men ikke dømmer den på Kadettens fløjspiller.

- Den mest groteske var, da Mathias Gidsel trækker et tremeterkast. Dommeren fløjter, som han skal. Gidsel lægger bolden til sin stregspiller, så frikastet kan afvikles. Men så tager en Kadetten-spiller bolden og løber ned i den anden ende og scorer. Alle GOG-spillerne ser måbende til, mens dommeren, der egentlig fløjtede, bare løber stiltiende med i kontraen, siger Bent Nyegaard.

Over 35 opkald til spillere og familiemedlemmer

For Nicolej Krickau og resten af GOG-holdet stiger mistanken yderligere, da de kommer tilbage til deres hotel efter kampen. Flere bettingselskaber har lukket for spil på kampen kort før kampstart på grund af 'mistænkelige spil', og på få timer er oddset på en hjemmesejr til Kadetten styrkdykket så meget, at de schweiziske værter gik fra underdogs til at være favoritter hos bookmakerne.

Samtidig viser det sig, at både en række af GOG-spillerne og flere familiemedlemmer - ligesom Nicolej Krickaus far - også har fået opkald fra telefonnumre i Kosovo op til kampen. I alt over 35 opkald til GOG-personer og deres familier.

- Det er ubehageligt. Jeg bliver ked af det på vores omgivelser vegne, at de overhovedet skal blandes ind i det. Men selvfølgelig er det ubehageligt, når man får fornemmelsen af, at der så nemt kan findes frem til ens bagland, siger Nicolej Krickau.

Han bliver efter kampen også kontaktet af nogle personer fra bettingmiljøet. Han vil ikke sætte navne på dem - men de informationer, som han får fra dem, styrker GOG-trænerens mistanke om, at der er foregået noget i kampen i Schweiz, som ikke burde have fundet sted.

- De kunne se – det må de selvfølgelig ikke sige – men at nogle af de spil, der er blevet lagt (på kampen, red.), er fra folk med baggrund i Kosovo bosiddende alle mulige steder i verden. Så det gør selvfølgelig, at vi lynhurtigt bliver relativt overbevist om, at der er urent trav. Og derfra går jeg i dialog med Kasper (GOG-direktør Kasper Jørgensen, red.) og overlader sagen til ham, så han kan tage den videre i de kanaler, der er de rigtige, fortæller Nicolej Krickau.

GOG-anfører Frederik Clausen er én af de spillere, der får et opkald op til kampen. Han tager ikke telefonen og tænker ikke nærmere over det, da det sker. På det tidspunkt ved han heller ikke, at det er to dommere fra Kosovo, der skal dømme kampen.

- Man får jo en gang imellem de der spøjse opkald, hvor man tænker, det er noget scam af en eller anden art. Og det var heller ikke noget, jeg havde tænkt over, før vi ligesom står efter kampen, og Krickau fortæller, at hans far har fået fem opkald fra Kosovo. Så tænker jeg: Hov, det har jeg faktisk også fået seks dage før, fortæller Frederik Clausen, der har svært ved at se opkaldene som andet end indirekte trusler.

- Det er selvfølgelig en skræmmekampagne i en eller anden grad. Jeg håber også, at det bliver undersøgt nærmere, siger GOG-anføreren.

Ekspert er ikke i tvivl

GOG har fortalt om klubbens oplevelse til Dansk Håndbold Forbund, der også har taget kontakt til det europæiske forbund EHF.

EHF skriver i en mail til TV 2 SPORT, at alle europæiske kampe altid bliver analyseret af EHF's samarbejdspartner Sportsradar - et firma, der analyserer sportsdata og blandt andet holder øje med mulig matchfixing i sport.

Sportsradars undersøgelse af Kadetten-GOG viste ifølge EHF ikke noget usædvanligt eller mistænkeligt ved kampen. Men EHF oplyser, at forbundet nu vil lave en ny undersøgelse af kampen.

En af Danmarks førende eksperter inden for aftalt spil i sportens verden er ikke i tvivl om, at kampen har været fixet.

- Det virker relativt organiseret, og det er egentlig lidt skræmmende, synes jeg, siger Chris Kronow Rasmussen, der er underviser på New Haven University i sports integrity og i syv år har været ansvarlig for de nationale spilleselskabers overvågning af gamblingaktiviteter.

Hans bud er også, at de mange opkald til GOG-spillere og deres familier er et forsøg på at chikanere og gøre spillerne usikre før kampen.

- Hvis ens familie bliver ringet op fra et nummer, man ikke kender, så kan man godt blive lidt bange og urolig. Og hvis man har det mindset, når man går ind til en håndboldkamp – at ens familie er truet – tror jeg ikke, man performer lige så godt, siger Chris Kronow Rasmussen.

Lyder det for dig som en kamp, der kan have været fixet?

- Helt klart, fastslår eksperten.

De to pågældende dommere fra Kosovo har ikke dømt en europæisk kamp siden opgøret 21. oktober.

- Vi har åbent informeret dommerne og talt med dem om situationen og sagt, at så længe kampen bliver analyseret, bliver de ikke nomineret til kampe, skriver EHF's pressechef Thomas Schöneich i en mail til TV 2 SPORT.

GOG har ikke hørt noget fra EHF til sagen.

- Det er præcis det, vi alle sammen frygter. At de bliver pillet væk, de dommere, i fire-fem-seks måneder, så kommer de tilbage en gang efter jul, hvor alle har glemt det, siger Nicolej Krickau.

- Jeg kan ikke lægge hovedet på blokken og kritisere EHF's arbejdsgange på det her område, men jeg synes, at det lyder som noget, vi har hørt før. At de forsøger at grave det lidt ned, og det håber jeg ikke. For det er ikke på nogen måde, fordi folk skal have ondt af GOG. Vi kunne sagtens have tabt i Kadetten alligevel, men jeg er ret entydig på, at der ikke er nogen af os, der har godt af, at vi har en sport, hvor vi over tid har den her slags sager, siger GOG-træneren.

Tror du, at der var noget fixet i den kamp?

- Det er jeg 100 procent overbevist om, fastslår Nicolej Krickau.

GOG har siden opgøret i Kadetten spillet yderligere to kampe i European Handball League og ligger nummer fire i sin gruppe med én sejr og to nederlag. Fynboerne skulle have spillet tirsdag aften på udebane mod slovenske Trenbje, men den kamp er blevet aflyst på grund af flere smittetilfælde med covid-19 hos GOG.