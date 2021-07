GOG-kaptajn ude på ubestemt tid

Holdets anfører og forsvarsstyrmand, Frederik Clausen, er nemlig ude på ubestemt tid, melder cheftræneren til TV 2 SPORT:

- Han har bøvlet lidt med knæene i nogle år og er så kommet i gang med et forløb nu, hvor han skal have nogle sprøjter cirka hver 14. dag over seks-otte gange.

- Vi håber, at han kommer med på den her side af jul, men det er ikke givet. Så nej, det er selvfølgelig ikke så godt for holdet, siger Nicolej Krickau.

26-årige Frederik Clausen har spillet hele sin seniorkarriere i det sydfynske og forlængede i foråret sin kontrakt, så den løber de næste to sæsoner.