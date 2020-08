GOG-koryfæ i kamp mod barndomsklubben: - Ikke noget jeg glemmer foreløbig

Siden sit fødeår i 1996 har Lasse Møller formet sine håndboldsko i halkomplekset i Gudme.

Torsdag havde Lasse Møller efterladt den gule GOG-trøje og trådte i stedet ind i Su'vi:t Arena iført mørkeblå Flensburg-Handewitt-farver for første gang i karrieren.

- Det var sindssygt fedt. Det var sjovt at opleve det fra en anden side, end hvad jeg har været vant til i hele mit liv. Det er nok ikke noget, jeg glemmer lige foreløbig. Slet ikke når det sker så hurtigt, efter jeg skiftede, lød det fra Lasse Møller til TV 2 SPORT.

7. marts 2020 spillede Lasse Møller nemlig, hvad der viste sig at være den sidste kamp i den gule GOG-trøje.

I maj annoncerede GOG, at den talentfulde håndboldspiller fremadrettet skulle tørne ud for Flensburg Handewitt.

En klub, der huser flere danske håndboldspillere, og som spiller med i toppen af tysk håndbold.

'Et produkt af GOG'

Men torsdag var han altså tilbage på det gulv, han har betrådt, siden han kunne få håndboldsko på fødderne.

Inden træningskampen hyldede GOG-direktør Kasper Jørgensen den tidligere GOG-profil i en tale, hvor følelserne sad helt uden på tøjet.

Med en buket blomster i den ene hånd og en mikrofon i den anden blæste Kasper Jørgensens rosende ord ud gennem højttalerne i håndboldarenaen.

- Det her er en spiller, som er et produkt af GOG. Han har trådt sine håndboldsko her i hallen. Lasse - du er en fantastisk håndboldspiller. Du er en sand profil både på og uden for banen. Et koryfæ i GOG's historie.

- Vi er utrolig stolte over, at vi kan tage ordentlig afsked med dig i dag, sagde Kasper Jørgensen i talen.

Med det sidste henviser Kasper Jørgensen til, at GOG og Lasse Møller ikke fik sagt ordentligt farvel til hinanden som følge af covid-19-situationen.

Derfor var talen også ekstra speciel for Lasse Møller, der ser tilbage på sin tid i GOG med stolthed.

- Det betyder sindssygt meget, at der bliver sat pris på det arbejde, man har lagt. Jeg håber, der er andre til også at gøre det, nu når jeg er væk. Det er sådan, det fungerer i GOG. Alle hjælper hinanden, sagde han.

Første udekamp mod far, storebror og hele hjerteklubben

Det var Lasse Møllers blot anden kamp for Flensburg-Handewitt og klubbens allerførste udekamp i sæsonoptakten.

Det startede godt for det tyske tophold, og første gang bolden fandt nettet, var det fra Lasse Møllers hånd.

Men efterhånden som kampen skred frem, stod det klart, at GOG var mere oplagte på dagen og også endte med at vinde kampen 40-32. Lasse Møller leverede i alt fem scoringer.

- Det var en udekamp mod et hold, der ligger tættest på mit hjerte. Vi startede ok, men det bliver tit noget kaos i sådan nogle træningskampe. Vi skal arbejde videre og forhåbentlig blive bedre, inden vores liga starter, sagde han efter kampen.

I kampen stod Lasse Møller over for sin storebror, Mikkel Møller, som han også har gjort tidligere i sin karriere.

Den nuværende GOG-spiller har nemlig tidligere tørnet ud for SønderjyskE, som GOG har mødt adskillige gange i den bedste mandlige danske håndboldrække.

Den tidligere landsholdsspiller Bent Møller, som nu er holdleder i GOG, var også at finde på sidelinjen.

Derfor var det med et smil på læben, da TV 2 SPORT forholdt Lasse Møller til, om far Bent Møller og storebror Mikkel Møller nu har håneretten efter sejren over Flensburg-Handewitt.

- Jeg tror, de var bevidste om, at det bare var en træningskamp. Men nu må vi se, når sæsonen går i gang. Hvis de kan slå os der, så må de gerne håne, grinede han.

Den tyske Bundesliga starter 1. oktober, hvor Flensburg-Handewitt blandt andet skal slås med Kiel om trofæet.