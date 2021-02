GOG overrasker med ekstraordinær forstærkning

Der kommer markant forstærkning til GOG på målmandsposten fra næste sæson.

Den sydfynske klub har onsdag offentliggjort, at de får fornøjelsen af den norske landsholdskeeper Torbjørn Bergerud, der siden 2018 har vogtet målet i den tyske storklub Flensburg-Handewitt.

Parterne har skrevet under på en kontrakt på et enkelt år, og det har cheftræner Nicolej Krickau mildest talt svært ved at få armene ned over.

- Det er en ekstraordinær forstærkning. For at være ærlig troede vi ikke, at vi kunne komme i nærheden af at hente sådan en spiller i den her omgang, siger en begejstret Krickau til TV 2 SPORT.

Læs også Nederlag til GOG: Verdensmestre kørt over i første kamp efter VM

- Det er meget tilfredsstillende og et ekstra hak i bæltet i forhold til vores ambitioner om at vinde nogle flere titler.

Den norske hovedperson er da også selv meget tilfreds med, at han fra sommer skal tørne ud for GOG og kæmpe med om titlerne i Danmark.

- GOG er en klub, der spiller hurtig og god håndbold, og jeg er sikker på, at det kan være med til at udvikle mig som spiller. Desuden er GOG blandt topholdene i Danmark, og det var vigtigt for mig at komme til en klub, der skal spille med om titlerne.

- Jeg synes, at truppen ser meget stærk ud, og GOG har alle muligheder for at spille med om guldet, udtaler nordmanden i en pressemeddelelse.

Læs også Stolthed over GOG-kometer: Emil Jakobsen og Mathias Gidsel fik flyvende landsholdsdebut

Profil på det norske landshold

Det er ikke hvem som helst, Nicolej Krickau har formået at få til de mangefoldige danske mestre.

Som fast inventar i målet hos det norske landshold har 26-årige Torbjørn Bergerud været en af de absolutte nøgler til de to sølvmedaljer, de norske herrer har vundet ved VM i 2017 og 2019 samt bronzemedaljen fra EM sidste år.

På sydfyn er de da også godt klar over, at den 26-årige keeper ikke kommer til at stå resten af karrieren i GOG. Det er talentet ganske enkelt for stort til.

- Vi ved da godt, at der venter større opgaver på Bergerud senere. Men jeg tror, vi har ramt en timing, der passer ham rigtig godt et enkelt år, lyder det fra Nicolej Krickau til TV 2 SPORT.

- Kontrakter på et år er ikke noget, vi strategisk går efter, men det passer bare rigtig godt på målmandsposten, som virkelig er en 'produktposition'. Så vi tager alt den tid, vi overhovedet kan få med Bergerud.

Det er ikke første gang, at den norske profil skal optræde i den danske liga.

Fra 2016 og to år frem var Bergerud en af de absolutte profiler i TTH Holstebro, inden turen gik til det tyske og danskerklubben Flensburg-Handewitt.

Læs også Fyldt med talenter: GOG producerer masser af landsholdsmateriale