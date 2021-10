GOG-profil spiller med store smerter - ekspert frygter karrierestop

- Jeg kan absolut ikke leve op til mit niveau. Jeg gør det, jeg kan så godt som muligt. Vi ser, hvor meget jeg kan bidrage med, men det er i hvert fald ikke det niveau, jeg har, hvis jeg ikke har nogen skader.

Påvirker det dit humør?

- Ja, selvfølgelig. Jeg synes ikke, det er verdens sjoveste. Jeg har aldrig haft sådan nogle skader, som har generet mig i lang tid. Så har det været lidt kortere.

Morten Olsen har kæmpet med smerterne siden sommerferien, og det er ikke blevet "så meget bedre", som han udtrykker det. Derfor skal han igennem flere scanninger for at klarlægge, præcist hvad der er galt. I øjeblikket regner han med, at indsprøjtninger er næste step.

Ekspert frygter karrierestop

Playmakeren sagde for nylig fra til landsholdet, fordi han gerne ville have mere tid til familien.

Derfor kan han til januar se frem til en kærkommen pause, når det danske landshold samles for at spille EM. Alligevel bekymrer Olsens ord Bent Nyegaard.

- Det er stærkt bekymrende. Når man kender Morten Olsen, kan man se, at han er virkelig trist til mode. Det her er måske et karrierestop.

- Det var ikke det, han kom hjem for. Han ville spille sammen med de unge drenge og gå efter mesterskaber. Det er meget trist at høre, siger TV 2 SPORTs håndboldekspert.

Morten Olsen kom til GOG i sommeren 2020.