GOG-profil udgik med skade: - Det så ikke godt ud

Med et GOG-medlem under hver arm og et ansigtsudtryk, der viste store smerter, måtte Anders Zachariassen humpe fra banen fredag aften.

GOG-stregen blev nemlig skadet, da han blev tacklet af Jonas Larholm efter knap 40 minutters spil.

Stregspilleren gik i gulvet, tog sig til højre knæ og kom ikke på benene lige med det samme igen.

Zachariassen kunne ikke komme op af sig selv og måtte altså hjælpes af banen, hvorefter han blev hjulpet i omklædningsrummet.

GOG-træner Nicolej Krickau kunne ikke lide, hvad han så og tør ikke spå om, hvor lang tid Zachariassen i værste fald kommer til at være ude.

- Det så ikke godt ud. Han skal scannes i morgen (lørdag, red.) og mandag, og så er vi klogere. Men vi forventer ikke gode nyheder, skriver Krickau i en SMS til TV 2 SPORT.

Forspringet smuldrer

Skaden til landsholdsstregen var ikke de eneste dårlige nyheder, Nicolej Krickau tog med fra kampen.

Holdet smed også point, da kampen endte 28-28. Ribe-Esbjerg kæmpede bravt og var flere gange foran i slutfasen, inden GOG's nyslåede verdensmester Emil Jakobsen på et straffekast sørgede for uafgjort med få sekunder tilbage.

Resultatet betyder, at GOG med 35 point nu blot har to ned til Aalborg Håndbold på andenpladsen.

Nordjyderne spiller lørdag og kan altså matche GOG's pointhøst med en sejr over Bjerringbro-Silkeborg. Det bliver dog Aalborgs 22. kamp i ligaen - GOG har spillet 21.