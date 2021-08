GOG-spiller siger farvel til landsholdet

TV 2 SPORT har uden held forsøgt at få en kommentar fra Morten Olsen. Det fik landstræner Nikolaj Jacobsen til gengæld tidligere på dagen. De to talte sammen, inden Morten Olsen delte nyheden om sit landsholdsstop på Instagram:

- Vi talte om, at nu er tiden kommet til at være mere sammen med familien frem for at bruge den tid, som landsholdet også kræver. Det er helt fair.

- Morten er også kommet op i årene, og der kommer nogle unge spillere, som presser på. Det har nok også noget at gøre med det - at rollen bliver mindre og mindre. Vil man bruge tiden på det? Det er jo hårdt at være væk fra familien i så mange uger.