GOG-spillere rejser til OL uden bekymringer

Emil Jakobsen vrikkede rundt på anklen i kampen:

- Selvfølgelig var jeg nervøs, men anklen har reageret fint. Jeg går helt normalt, så der skulle ikke være nogen problemer, siger han til TV 2 SPORT.

Samme melding kommer landstræner Nikolaj Jacobsen med.

- De har det okay. De er nok ude i de første par træninger, men så regner vi også med at kunne bruge dem. Der skulle ikke være noget til hinder for, at de begge kan spille den første kamp, siger Jacobsen inden afrejse.

Skal tilpasse sig restriktioner

Ved OL i Tokyo skal Danmarks håndboldherrer forsvare guldmedaljen fra 2016, og så skal de ligesom ved den seneste slutrunde indordne sig under alverdens coronarestriktioner.

- Jeg er spændt på at se, hvad der venter os, når vi kommer derover. Hvor restriktivt, det bliver. Men jeg glæder mig til at rejse derover sammen med holdet her og de andre danske atleter. Jeg glæder mig til at mærke det sammenhold, der er mellem atleterne, siger landstræneren, der står foran sit første OL.