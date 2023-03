GOG-stjerne om skifte: - Det er kæmpestort

Lukas Jørgensen er i gang med sin sidste sæson i GOG.

Den 23-årige stregspiller har nemlig sat sin underskrift på en kontrakt med den tyske storklub Flensburg-Handewitt, der løber frem til sommeren 2026.

- Skiftet betyder rigtigt meget for mig. Jeg får mulighed for at prøve kræfter med spillerne i den største liga og matche mig med de allerbedste hver uge, fortæller Lukas Jørgensen til TV 2 Sport.

Beslutningen om at forlade GOG har dog ikke været nem for Jørgensen, der har fået sin håndboldopdragelse i den sydfynske klub. Han spillede i klubben som ungdoms- og seniorspiller, indtil han i 2019 skiftede til Århus Håndbold, før han i 2021 vendte tilbage til GOG.

- Der har været mange ting oppe at vende. Først og fremmest er jeg glad for at være i GOG, og det har jeg været i lang tid. Vi har en god trup, og vi trives vildt godt. Jeg har gjort mig mange overvejelser, men da jeg fik tilbuddet, lå det lige til højrebenet at skifte, forklarer han.

Men fristelsen blev alligevel for stor, da Flensburg meldte sig interesseret.

- Samtidig er Flensburg også bare en virkeligt spændende klub. Så dét, at tørne ud for en af de største klubber de næste sæsoner, bliver kæmpestort for mig. Jeg er heller ikke i tvivl om, at skiftet er et skridt i den rigtige retning for min karriere.