GOG-talent overrasket til træning efter ubarmhjertigt sygdomsforløb

- Det har været meget alvorligt, og jeg har været i livsfare. Men jeg har ikke selv oplevet det.



GOG’s Emil La Cour har været langt ude på kanten, men er nu godt inde på det sikre halgulv igen. Fløjspilleren kan onsdag aften få comeback for GOG’s førstehold efter en ubeskrivelig lang sygdomsperiode.

La Cour er nemlig blandt GOG-træner Nicolej Krickaus udvalgte til Champions Leagu-truppen, hvilket tog fusen på ham.



- Det var meget specielt at få den nyhed. Det havde jeg ikke lige regnet med. Krickau ville gerne have mig med til træning, og så breakede han lige hurtigt, at jeg er med i truppen onsdag og til ligakampen lørdag, fortæller Emil La Cour til TV 2 SPORT.

- Jeg glæder mig utroligt meget til at spille og løbe ind på banen i Gudme. Det bliver helt specielt. Der er bare et specielt bånd i klubben fra spillere til fansene. Fællesskabet er helt unikt, og det gør det ekstraordinært fedt at spille i GOG.

Emil La Cour har dog allerede fået comeback på 2. divisionsholdet i GOG, efter han har været ude i mere end et år. Men onsdag gælder det den største scene, når fynboerne møder PPB Zagreb i Champions League.

Var tæt på ikke at klare den

Det er slemme maveproblemer, der har holdt La Cour ude i lang tid.

Tilbage i efteråret 2021 blev han pludselig ramt af en kronisk betændelsestilstand i tyktarmen. Problemerne var så store, at hans tyktarm måtte opereres væk i november samme år. Efter talrige hospitalsbesøg kunne La Cour for første gang gøre comeback i en europæisk kamp mod Chekhovskiye Medvedi tilbage i februar 2022.

Men lykken varede kort.

Efter sit comeback blev La Cour ramt af flere tilbagefald med stomien. Det sendte ham endnu en gang på tribunen og senere også på hospitalet. Lægerne besluttede at operere stomien væk i august 2022 og i stedet forbinde den med den kunstige endetarm, der var lavet under en tidligere operation.

Det gik ikke gnidningsfrit at fjerne stomien, og La Cour var tæt på ikke at klare den.

Der var nemlig gået hul på hans tarm, hvilket betød, at afføringen endte i bughulen, og det krævede endnu en akut operation. Men selvom det var et stort indgreb, og Emil La Cour var i livsfare undervejs, endte det godt i sidste ende.

I alt blev det til mere end 30 operationer, et vægttab på 25 kilo og en lang række op- og nedture for det unge talent.

Har oplevet store forbedringer

Han har dog holdt kontakt til sit hold hele vejen.

Da GOG vandt pokalturneringen i slutningen af februar, var La Cour en del af holdet, selvom han ikke kom på banen.

Han var med til at løfte pokalen med sine holdkammerater i Boxen i Herning, da GOG vandt over Skjern i finalen.

La Cour fik ikke spilletid, men siden da har han oplevet stor fremgang.



- Lige nu er drømmen at være med på holdet for fulde drøn. Det er gået supergodt gennem de seneste måneder. Der er ingen problemer, hverken når jeg træner, spiller kampe eller i min hverdag, lød det fra La Cour, der nu er med i kamptruppen.

GOG er nummer fire i Champions League-gruppen og er á point med Bucuresti før den sidste runde. Rumænerne har den indbyrdes overhånd, og dermed skal GOG have flere point end rumænerne for at slutte på fjerdepladsen.