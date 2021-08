Groggy Gidsel under observation

Til gengæld måtte storspillende Mathias Gidsel forlade banen omkring seks minutter før tid. I et gennembrud var han på vej forbi Norges Christian O'Sullivan, der havde godt fat i danskeren. Samtidig kom Sagosen ind fra siden og tog fat i Gidsel, hvilket endte med, at Gidsel slog hovedet kraftigt.



Derfor turde den danske lægestab heller ikke at sende ham ud til interview efter kampen, men valgte i stedet at holde Gidsel under observation i omklædningsrummet.

- En på låget

I stedet kunne Nikolaj Jacobsen fortælle, hvad han havde oplevet.

- Mathias fik en på låget. Jeg ser ikke, hvad der sker, og hvordan han får den, så han er lige lidt omtåget nu. Men med den dygtige stab, vi har til at tage sig af det, så skal vi også nok få ham gjort klar til semifinalen torsdag.

- Jeg synes ikke, den unge mand ligner en, der har spillet så få landskampe, som han har. I mine øjne har han indtil nu været OL's bedste spiller, sagde landstræneren.

Norges største stjerne, Sander Sagosen, fik i øvrigt sin tredje udvisning efter situationen med Mathias Gidsel. Dermed måtte han se resten af kvartfinalen fra en stol bag bænken.

Mens de norske spillere kan rejse hjem, skal Danmark torsdag møde Spanien i semifinalen.

Det bliver samtidig en gentagelse af VM-semifinalen i januar, hvor Danmark slog Spanien 35-33, inden danskerne altså også vandt over Sverige og vandt VM-guld igen.