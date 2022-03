Heindahl forlader russisk klub øjeblikkeligt

- Der er en fantastisk atmosfære i klubben, og jeg har haft det godt på holdet. Først og fremmest husker jeg sejren i det russiske mesterskab og vores optræden i Final 4 i Champions League. Disse kampe var uforglemmelige.



- Jeg vil gerne takke vores fans for støtten og sige tak for den fantastiske atmosfære i hallen.

TV 2 SPORT forsøger at få en kommentar fra Heindahl.

- En speciel situation

CSKA Moskva giver ikke en nærmere forklaring på sin hjemmeside. Dog har den danske stregspiller tidligere på ugen sagt, at hun er i "en speciel situation" på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Heindahl forklarede mandag, at hun havde en returbillet til Rusland søndag. Det tyder dog på, at hun ikke får brug for den. Hun kunne heller ikke svare klart på, om hun havde lyst til at komme retur.

- Hmm… Det er svært at sige lige nu. Det har jeg ikke de store kommentarer til. Det er en speciel situation, og det er også nyt for mig. Så det har jeg en dialog med de mennesker, jeg er tættest på, med.

Hun var rejst til Danmark, inden invasionen af Ukraine tog fart.

Heindahl kom til klubben i sommeren 2020. Hendes kontrakt udløb til sommer, hvorefter hun fortsætter i Team Esbjerg.

Kathrine Heindahl er den første danske sportsudøver, der bliver løst fra en kontrakt med en russisk klub efter invasionen af Ukraine.

Basketballspilleren Gabriel "Iffe" Lundberg spiller ligeledes for CSKA Moskva. Han er rejst hjem til Danmark, men er fortsat på kontrakt med den russiske klub. Fodboldspillerne Anders Dreyer og Oliver Abildgaard er fortsat i Kazan.