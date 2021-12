Hele hallen i tårer: Fynsk profil båret af banen til VM

- Det er en kæmpe streg i regningen. Hun var udset til at være førstevalg som spilfordeler. Hun skulle styre angrebsspillet, og det betyder, at andre pludselig får en langt større rolle.

- Når førstevalget er skadet og formentlig ude resten af slutrunden, kræver det tilvænning. Det er godt, at Congo venter i næste kamp. Men det er et kæmpe tab, at Rej er ude, siger Jakob Vestergaard, der er håndboldekspert på TV 2 SPORT under slutrunden.

Mens Mia Rej lå til behandling, var mange af de danske spillere i tårer. Faktisk var det så voldsomt, at nogle af de tunesiske spillere også havde svært ved at rumme det.