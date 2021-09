Her er Axelsens træningshold i Dubai

- Endnu en god uge med træning er veloverstået. Axel og Marcus drager mod Danmark i morgen (søndag, red.) - tak for hjælpen, drenge.

- Det er fedt også at have PK, Brian Yang og Felix Burestedt her, mens vi gør klar til at byde velkommen til Toby Penty og Lakshya Sen i næste uge, skriver Viktor Axelsen på Facebook.