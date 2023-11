Her er eksperternes bud på en Alm-afløser

Den enes død, den andens brød.

Andreas Alm er fortid i OB, efter den fynske traditionsklub torsdag morgen valgte at opsige samarbejdet med svenskeren.

For nuværende bliver det assistenten Søren Krogh, der tager over, mens fynboerne leder efter en ny kandidat til cheftrænerposten i Ådalen.

TV 2 Sports fodboldekspert Morten Bruun mener, at der skal ske noget nyt.

- Det er vigtigt at skifte træner for at få noget anderledes ind. OB er i stykker, og de skal repareres. I de situationer har de brug for noget nyt blod, der repræsenterer noget andet, end Andreas Alm gjorde.

- De vil også scanne det norske og svenske marked efter trænere.