Højlund bliver rørt, hvis klubikon siger farvel i dag

Vil kæmpe for ultimativ afslutning

Farvellet til karrieren blev meldt ud i april, men allerede i december blev farvellet til Odense offentliggjort.

Her blev det meldt ud, at profilen ikke ville få forlænget sin kontrakt med den klub, hun har spillet for siden 2009.

Den besked ærgrede anføreren, som dog nu bare vil gøre alt for at slutte Odense-tiden på den bedst mulige måde.

- Det vil jo være kæmpestort. Det ville være det ultimative måde at slutte ens karriere på. Jeg vil være så stolt, hvis vi kan klare det, og det tror jeg, vi kan, siger Kamilla Larsen.

Holdkammeraten Mie Højlund, der brændte varm i den første finale, har samme tilgang til finalen: Den skal vindes. For klubben og for Larsen.

- Kamilla er ét stort, bankende orange hjerte. Hun er et klubikon, og hun har været i klubben, så længe jeg har været her og mange år før det, Derfor håber jeg, alt hvad jeg overhovedet kan, at vi kan give hende det guld at slutte af på. Det, synes jeg, hun fortjener.

- Det vil vi kæmpe, alt hvad vi kan for at give hende, siger Højlund til TV 2 SPORT.

Odense vandt den første finalekamp over Team Esbjerg.

Vinder Odense lørdagens kamp, er de danske mestre. Ender kampen uafgjort, er Odense også mestre. Vinder Esbjerg, skal det afgøres i en tredje kamp.