Ishockeyspiller anker ikke voldsdom efter overfald på Bulldogs-spiller

23-årige Kristian Jensen fra Frederikshavn White Hawks anker ikke dommen på 20 dages betinget fængsel, han fik 15. november efter et overfald på Odense Bulldogs-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen i en kamp 20. september.

Det fortæller ishockeyspilleren til klubbens hjemmeside.

- Jeg har besluttet mig for ikke at anke sagen. Det har været to utroligt hårde måneder. Det har jeg egentlig ikke lyst til at gå igennem igen. Jeg har ikke lyst til at gå og vente på det. Jeg har lyst til at komme videre med mit liv og fokusere på hockey, siger han til White Hawks' hjemmeside.

- Jeg vil selvfølgelig gerne beklage. Jeg gik over stregen, det er der ingen tvivl om. Samtidig synes jeg også, at sagen er blevet blæst helt op til at være noget, som den ikke er. Men det er klart, at jeg selvfølgelig er utrolig ked af det, der skete. Det var ikke intentionen.

Kristian Jensen blev idømt dommen, efter han blev fundet skyldig i at have tildelt Odense Bulldogs' Lucas Bjerre Rasmussen et slag i hovedet, mens denne lå ned.

Dommer Jeanette Thørholm Andersen og de to domsmænd var enige om resultatet. Retten var opmærksom på, at den professionelle ishockeyspiller allerede havde fået en alvorlig sanktion i sportens egen verden - nemlig karantæne i 17 kampe. Men det almindelige retssystem måtte i denne situation skride ind, lød det.

Det har været to lange måneder Kristian Jensen inden sit comeback

20 dages betinget fængsel var mildere end den straf, som anklagemyndigheden havde lagt op til.

'Han er straffet nok nu'

Direktør for Elite Nord Frederikshavn, Henrik Andersen, kalder det for "en trist episode, der skete i arenaen den aften." Han understreger også, at Kristian Jensen ikke er en voldsperson, og at han har fået den straf, han skal have.

- Det er den mildeste dom, Kristian overhovedet kunne få, og det synes jeg, at folk skal bemærke. Jeg har ikke juridisk ekspertise til at se, om dommen er rigtig eller forkert.

- Jeg vil sige, at han faktisk har fået tre domme. Han har fået en hård dom af disciplinærudvalget – 17 kampes karantæne, en civildom, men den første dom er folkedomstolen, der har drevet en hetz mod ham. Kristian er straffet nok nu. Vi ser alle sammen frem til, at han skal i kamp igen, siger Henrik Andersen.

Kristian Jensen mangler at udstå én karantænedag, før han kan komme i kamp igen.

Dermed kan han stå på isen 6. december mod Herlev Eagles, og det ser han frem til.

- Jeg glæder mig helt vildt, det er der ingen tvivl. Det har været to lange måneder, hvor jeg har trænet en masse. Jeg har set frem hele tiden til at komme tilbage, siger Kristian Jensen til holdets hjemmeside.

I dømmen lød det, at det også havde spillet ind, at Kristian Jensen befandt sig i en ophidset sindsstemning, da han gik løs på Lucas Bjerre Rasmussen. Denne havde kort forinden givet Jensen en såkaldt crosschecking i ryggen.