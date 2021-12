Italiensk medie: Eriksens kontrakt klar til at blive ophævet - OB spøger i Italien

Med rubrikken ’Eriksen klar til afsked’ skriver La Gazzetta dello Sport sort på lyserødt, at danskeren snart er fortid i Inter, og at der vil komme en afklaring, inden 2021 bliver til 2022.

De forsvarende mestre er klar på at skille sig af med den løntunge dansker, hvis hjertestop under sommerens EM har betydet, at de ikke længere kan gøre brug af ham i kampe i hjemlandet.

I Italien er det nemlig ikke tilladt at udøve sport med en hjertestarter. Derfor er Eriksen tvunget til at finde andre græsgange, såfremt han ønsker at fortsætte med at spille fodbold.

TV 2 SPORT forsøger at få en kommentar fra Christian Eriksens agent, Martin Schoots.

OB spøger i Italien

Samme information gengives af transferjournalisten Nicolo Schira, der skriver, at Eriksens næste klub kan blive OB, og at Ajax for seks uger siden også har henvendt sig.

Den snart 30-årige dansker genoptræner og holder formen ved lige på OB’s træningsanlæg. Den 2. december forklarede danskeren agent, Martin Schoots, hvorfor den danske stjerne gør det.

- Christian arbejder med at komme sig som en hvilken som helst anden, der havde oplevet, hvad han har, ville gøre.

- Han foretrækker at gøre det i sit rette element i Milano eller, når han er i Danmark, privat, i sit fødeland. Når han af og til er i Danmark, og han føler for det, bruger han givetvis OB’s faciliteter. Det er en fantastisk gestus af hans tidligere klub, skrev Schoots i en sms.

Christian Eriksen deltog tirsdag i OB-legenden Lars Høghs begravelse i Sankt Knuds Kirke.