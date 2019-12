Jan Pytlick har svært ved at forklare ydmygelse: - Alle er kede af det

For andet år i træk stod Odense Håndbold tilbage som tabere af en pokalfinale, da de lørdag tabte til Herning-Ikast.

Forskellen på i år og sidste år er dog, at de i år var chanceløse og ikke fik et ben til jorden i stort set hele kampen. Det endte med et nederlag på 33-25, og det var naturligvis skuffende for Odense-cheftræner Jan Pytlick.

- Alle er kede af det, og vi er alle sammen ramte af, at vi spiller sådan en finale på det niveau. Vi var jo ikke helt, men næsten helt væk, siger Odense-cheftræneren til TV 2 SPORT.

Odense var foran 3-1, men herfra stod den på én stor nedtur. Således var en flok rundtossede fynboer bagud med hele 11 mål til pausen.

- Jeg har svært ved at forklare det. Midtjylland (Herning-Ikast, red.) spiller bedre end os. Jeg synes, de kommer med højere fart, de vinder flere dueller og scorer på deres chancer.

- Vi gør det ikke godt nok. Stor cadeau til dem, men det er også os, der giver dem for let spil, siger Jan Pytlick.

Kigger fremad

Odense Håndbold har aldrig vundet et trofæ. Noget, der har været en stor ambition, siden den klubben hentede Jan Pytlick samt en håndfuld profiler til klubben i 2016.

Med endnu en forspildt chance er cheftrænerens fornemmeste opgave at få noget selvtillid ind i holdet. De har nemlig fortsat to trofæer at spille om i denne sæson.

- Det efterlader os der, hvor der er et stort stykke arbejde foran os. Nu er vi ude af det her, og nu venter det næste, som er EHF Cup og ligaen.

- Der skal vi have rejst holdet igen. Vi skal på en eller anden måde få noget tro på, at når vi står i de her afgørende kampe kan komme med noget mere, end vi har gjort.

Odenses næste opgaver bliver i det nye år, når de den 2. januar møder Team Esbjerg i ligaen.