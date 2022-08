- Jeg er meget, meget rørt, siger Axelsen

Viktor Axelsen er verdensmester for anden gang.

I finalen viste han endnu en gang skræmmende styrke, da han knuste Kunlavut Vitidsarn med 21-5 i første sæt og siden sikrede sejren med 21-16 i andet sæt.

- Det er fuldstændig lige så fedt som første gang. Jeg er enormt glad og er i den der glædesrus lige nu. Man prøver at falde ned på jorden igen, men det er bare videre fra det ene til det andet, og man når ikke lige at tænke så meget. Så der går nok lige lidt, før det for alvor synker ind.

- Men lige nu er jeg bare enormt glad og pissestolt. Jeg er stadig meget, meget rørt, siger Axelsen til TV 2 SPORT.



Har sovet uroligt

Selvom Viktor Axelsen har vundet næsten alt, hvad der kan vindes, er der stadig masser af nerver på, når de helt store kampe skal spilles.

Derfor var søndagens sejr også en stor lettelse for Axelsen, der tydeligt mærkede det store pres.

- Jeg har sovet forholdsvist uroligt i nat, selvom jeg stadig har formået at få fem-seks timers søvn. Så det er ikke, fordi jeg har rendt rundt overhovedet ikke og tænkt på badminton, siger han med et smil.

- Der var en lille smule pres på, men jeg er enormt stolt over den måde, jeg kom ind og fik håndteret det på, og lige nu er jeg faktisk også enormt lettet.

Viktor Axelsen vandt VM uden at tabe et eneste sæt.