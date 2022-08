- Jeg er meget overrasket, siger Nyegaard om Pytlick-job

Det er ikke så underligt, hvis du skulle læse nyheden en ekstra gang: Skal Jan Pytlick være landstræner i Saudi-Arabien?



Men den er god nok. Han var ellers gået på håndbold-pension, men den tidligere SønderjyskE-træner og Fynbo har valgt at genoptage karrieren - i første omgang i et år.

Destinationen kommer bag på Bent Nyegaard, der er håndboldekspert på TV 2 SPORT.

- Jeg er meget overrasket. Hvis jeg nogensinde havde fået det fortalt, uden at jeg vidste noget om det, så ville jeg have sagt: ”Det er en joke”, fordi Jan Pytlick er sådan en med meget struktur, og jeg tror, at noget af det, han kommer til at opleve, er strukturløshed, siger Nyegaard og fortsætter:

- Jeg har kendt Jan Pytlick i mange år, og jeg er faktisk en god ven af ham. Havde han spurgt mig til råds, havde jeg sagt "det synes jeg godt nok, du skal overveje".

Skader Pytlicks renomme

Er det ikke fair nok, hvis han tænker, at det er en fed mulighed, og han ikke har noget at gøre med de menneskerettigheder, der bliver brudt?

- Jeg forstår den sportslige ambition, den økonomiske gevinst - det giver sig selv. Problemet er bare, at både Jan Pytlick og mange andre bliver et brand. Det er det, man på en eller anden måde lever af.

- Det brand, som Jan Pytlick har oparbejdet igennem mange år, skal man forsvare. Derfor synes jeg ikke, han skulle have taget til Saudi-Arabien.

Tager hans brand skade nu?

- Det gør det ubetinget. Det kan ikke være anderledes med den diskussion, der er om det i øjeblikket. Også med alt det, der kommer frem om, hvordan menneskene har det i diktaturstater. Så er det klart, at man skader sit renomme, siger Bent Nyegaard.

Saudi-Arabien er kendt for at krænke menneskerettighederne på flere parametre. TV 2 SPORT har spurgt Jan Pytlick til den del, men han har ikke ønsket at kommentere på det. Emnet er behandlet i artiklen herunder.

Svær sportslig opgave

Jan Pytlick fortæller til TV 2 SPORT, at drømmen om at stå i spidsen for et hold til herrernes VM i januar har fyldt meget.

Saudi-Arabien er havnet i pulje med Frankrig, Polen og Slovenien, og derfor er det en enorm opgave, der venter den 55-årige træner, mener Bent Nyegaard.

- Lodtrækningen har ikke været favorabel for Jan Pytlick. Det er Frankrig, værtsnationen, Polen, det er Slovenien. Det er en af de sværeste puljer overhovedet. Så han kommer på hårdt arbejde fra starten.

- Det er også et land med, i denne sammenhæng, mangel på struktur og mangel på strategi, hvis du spørger mig. Derfor er det en voldsom opgave at få et landshold forberedt i Saudi-Arabien, siger Nyegaard.

VM begynder til januar, men inden det skal Pytlick lede holdet til Islamic Solidarity Games, der bedst kan betegnes som et mini-OL for muslimske lande.