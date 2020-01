- Jeg kan kun se det blive en succes, siger ekspert om Eriksens Inter-skifte

Når Christian Eriksen inden længe trækker den blå-sorte Inter-trøje over hovedet, markerer det en ny æra.

Ikke bare for Eriksen selv, men også for Inter som klub. For den danske midtbanespiller kan meget vel vise sig at være lige præcis den brik, som Milano-klubben mangler for at tage næste skridt.

Det mener i hvert fald TV 2 SPORTs fynske fodboldekspert Morten Bisgaard, som i sin egen karrieres efterår spillede i OB, da Christian Eriksen kom op at træne med førsteholdet, inden han dengang blev solgt til Ajax. Nu hedder klubben Inter for Christian Eriksen.

Læs også Officielt: Christian Eriksen skifter til Inter

- Eriksen bliver en nøglespiller i forhold til at tilføje holdet mere kreativitet og boldbesiddelse. Der er ingen tvivl om, at Eriksen kommer til at tilpasse sig spillestilen hurtigt. Jeg kan kun se det blive en succes.

- Jeg ser rigtig positivt på det her skifte. Jeg tror, det er sundt for Eriksen at opleve noget andet. Det kan kun være udviklende, siger Morten Bisgaard.

Et taktisk "Match Made in Heaven"

Christian Eriksen kommer til en klub, hvor Antonio Conte svinger taktstokken som cheftræner. Den 50-årige italiener, der selv er tidligere fodboldspiller, har et stort navn i sit hjemland, hvor han har leveret store resultater med både Juventus og det italienske landshold.

Conte sværger til en taktik, hvor han oftest stiller med en såkaldt 3-5-2-formation med meget offensive 'wingbacks'. Og netop dét faktum gør Morten Bisgaard sikker på, at en spiller som Christian Eriksen vil passe perfekt ind på holdet.

- Der er ingen tvivl om, at Eriksen vil være rigtig god for Inter. De får en kreativ kraft ind, som de ikke rigtig har på den centrale midtbane lige nu udover Brozovic, der spiller længere tilbage på midtbanen. De får en spiller, som virkelig kan servicere de to topangribere Lautaro Martinez og Romelu Lukaku.

Læs også Christian Eriksen: - Jeg har allerede oplevet deres varme

- Det passer Eriksen godt at have to angribere at spille efter. Og i sådan et wingback-system vil han jo altid have nogle bredstående backer, som han altid kan ramme med sine glimrende diagonalbolde, siger Morten Bisgaard.

Morten Bisgaard stiftede selv i sin aktive fodboldkarriere bekendtskab med den italienske fodboldkultur, da han spillede for Udinese fra 1998-2001. Og siden har han i kraft af sin rolle som fodboldtræner fulgt den taktiske udvikling i italiensk fodbold tæt - ikke mindst omkring Inter-træner, Antonio Conte.

'Intelligente' Eriksen passer godt i Italien

Christian Eriksen har gennem sine seks sæsoner hos Tottenham vist sig som en af Premier Leagues mest løbestærke spillere. En egenskab, som han utvivlsomt tager med til Inter og Serie A.

Men det er ikke bare fynboens fysiske formåen, der bliver en gevinst for Inter, hvis man spørger Morten Bisgaard.

- Eriksen er jo en intelligent spiller. Og italiensk fodbold bliver jo spillet meget med hjernen - historisk set. Man forsøger hele tiden at eliminere så mange tilfældigheder i spillet som muligt, og det, tror jeg, vil passe Eriksen godt, siger han.

Læs også Eriksens barndomsklub kan tjene stort på Inter-skifte

Og netop en intelligent og kreativ central midtbanespiller har været en mangelvare i Inter inden Eriksens ankomst. For selvom Inters midtbane tæller velrenommerede navne som Candreva, Barella, Valero, Brozovic samt nytilkomne Victor Moses og Ashley Young, så kommer Eriksen med noget andet.

- Inter har måske en central midtbane med rigtig meget kvantitet. Der er selvfølgelig også noget kvalitet, men der er ingen tvivl om, at Eriksen er en topspiller til at fordele bolde og sætte angribere i scene. Det er han bedre til end så mange andre, siger Morten Bisgaard.

Inter ligger lige i hælene på Juventus i toppen af den bedste italienske fodboldrække. Juventus har vundet Serie A de seneste otte sæsoner, mens Inters seneste mesterskab kom tilbage i 2009/20-sæsonen. Men ifølge Morten Bisgaard kan Christian Eriksens ankomst til Milano meget vel blive dét, der tipper magtbalancen i Italien.

- Det kan være det skridt, Inter mangler at tage for at kunne spille med om mesterskabet. Juventus er et svært hold at vippe af tronen. Det har de bevist gennem mange år. Men kigger man på Inters hold, så har de klassespillere over det hele, og de lukker ikke særligt mange mål ind. Inter ligner et hold, der kan udfordre Juventus hele vejen, siger Morten Bisgaard.