- Jeg kunne slet ikke holde smerten ud, siger stolt Søren Kragh

Alligevel var der plads til et lille grin.

- Det var værre, end jeg havde frygtet. Men jeg kom faktisk meget godt igennem, synes jeg. Jeg synes egentlig, jeg kørte fint cykelløb. Jeg er glad for at have gennemført den her udgave af Roubaix, det tror jeg aldrig, jeg glemmer.

- Du bliver bare tappet for energi, for hver gang du kører henover de sten. Det er bare en lang udholdenhedsprøve.

Stolt af at gennemføre

Med omkring 56 kilometer til mål kæmpede Søren Kragh Andersen sig op i en af de forreste grupper, efter han blev fanget bag et styrt inden Arenbergskoven.

Og selv er DSM-danskeren stolt af dén præstation. Den kommer nemlig ovenpå en måned, hvor han udgik af to cykelløb.

- De sidste 50 kilometer tænkte jeg også bare: ”Nu skal jeg bare i gennem”.

- Nu var jeg kommet så langt. Jeg er egentlig meget godt tilfreds med min præstation. De sidste par uger er ikke gået særlig godt, så jeg er glad for at kunne have været med her.