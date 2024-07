Kamp blev forsinket - Axelsen langer ud efter OL-arrangører

Der var godt tyndet ud i OL’s badmintonarena, selvom et af verdens varmeste navne var i gang med sin anden gruppekamp tirsdag aften.

Den forsvarende OL-vinder Viktor Axelsen fik nemlig først lov til at spille klokken 23.20, selvom der tidligere på aftenen var flere ledige baner, hvor Misha Zilberman, hans modstander, og danskeren kunne have afviklet kampen.

- Jeg tænker, at det er en del af gamet. Men når der har været tre-fire aflyste kampe, fordi nogen har trukket sig, og der er to baner helt ledige klokken 22.30, hvor man kan se, at vi bliver over en time forsinket, havde jeg nok rykket os til bane 2 eller 3, hvis vi virkelig tænkte på atleterne. Sådan skulle det ikke være, siger Viktor Axelsen til TV 2 Sport efter sin sikre sejr.

Den danske stjerne gjorde kort proces og havde ingen problemer med at slå israeleren i to sæt.

Takker frivillige og tilskuere

Måske var det, fordi hans sengetid var overskredet, at kampen bare skulle overstås.

- Jeg synes, jeg kom ind og løste opgaven rigtig godt. Jeg vil først og fremmest gerne takke alle de tilskuere, der blev – og også de frivillige. De har altså også været længe oppe og haft en endnu længere dag end mig. Så tusind tak til dem. Jeg er glad for at være videre, siger Axelsen.

Fynboen kan heldigvis få den mængde skønhedssøvn, han ønsker tirsdag. Han skal nemlig først i aktion onsdag.

Han mangler nu kun at spille én kamp i gruppespillet. Det er en gruppefinale mod irske Nhat Nguyen, hvor vinderen spiller sig videre til kvartfinalen. Her er danskeren storfavorit.