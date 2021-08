Kan Viktor Axelsen være folkehelt, når han vender Danmark ryggen?

Som eksempel nævner han, at kvinder ikke er lige for loven med mænd, mens også ytringsfriheden er på et minimum.

- Det står meget grelt til, og Dubai scorer endda lavere på frihedsrettigheder og demokrati end Qatar, som vi jo ellers diskuterer rigtig meget i øjeblikket, siger han og henviser til diskussionen om, hvorvidt det danske herrelandshold i fodbold bør deltage ved det kommende VM.

Dubais store trækplaster for sportsstjerner af Viktor Axelsens kaliber er et gigantisk, luksuriøst og topprofessionelt træningscenter ved navn NAS-komplekset. Her kan alskens sportsgrene udfolde sig. Navne som Cristiano Ronaldo og Novak Djokovic boltrer sig på stedet, og ifølge Viktor Axelsen er faciliteterne som skræddersyet til ham.

Men atleterne ender som brikker i et magtpolitisk spil, mener Stanis Elsborg.

For når Dubai på sociale medier og gennem forskellige PR-kanaler profilerer Axelsen, Ronaldo og andre verdensstjerner, bliver der skabt en anden form for fortælling, mener senioranalytikeren. Og det er historien om et trænings- og ferieparadis uden fokus på manglende menneskerettigheder.

- Som idrætsudøver medvirker man til at skabe en anden fortælling end det, Dubai i virkeligheden står for, siger han.

En "kynisk" beslutning

Spørger man TV 2s badmintonredaktør Dennis Bostrup, kan Viktor Axelsens beslutning komme som en stor overraskelse.

- Han fremstår jo virkelig sympatisk. Både på banen og udenfor. Derfor kan det måske komme bag på nogen, at han tager en beslutning så kynisk, som denne her er, siger han.