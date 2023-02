Klammeri til træning: OB-talent i vælten igen-igen

Bedst som det lysnede for Yankuba Minteh, er OB-talentet blevet hovedperson i endnu en kedelige historie.

Minteh har fået karantæne i de næste to kampe, efter han sparkede til et hjørneflag, da han blev skiftet ud af OB’s seneste Superliga-kamp mod FC Nordsjælland. Det skriver OB på sin hjemmeside.

Hjørneflaget gik i stykker, da Minteh sparkede til det, men i situationen modtog han ingen straf for aktionen.

- Nu har DBU’s Disciplinærinstans set episoden igennem, og herefter har de valgt tildele Yankuba 19 karantænepoint, hvilket sammen med hans 18 foregående point er nok til to spilledages karantæne, skriver OB, der ærgrer sig over både episoden og beslutningen.

Karantænen er den tredje kedelige historie om Yankuba Minteh i 2023.

Først valgte OB at udelade ham af truppen til forårspremieren, fordi han havde ”forbrudt sig på klubbens interne husregler.” Det førte til stærke reaktioner mod den 18-årige spiller, der modtog grimme beskeder og i forbindelse med kampen "blev passet op af en gruppe personer, der optrådte truende."

Som følge af de ubehagelige oplevelser sygemeldte Minteh sig på ubestemt tid. Tre dage senere genoptog han træningen i Ådalen, og fredag startede han inde i OB’s 4-2-nederlag til Nordsjælland.

Her fik Minteh en advarsel midt i anden halvleg, og et kvarter før tid blev han skiftet ud. Karantænepointene fra advarslen og det efterfølgende spark til hjørneflaget betyder, at han ikke kommer til rådighed mod FCK og AaB.

Dermed misser Minteh tre ud af forårets fem første kampe af disciplinære årsager.

Klammeri til træning

Og for at det ikke skal være nok, er den 18-årige gambianer under tirsdagens OB-træning i Ådalen ifølge flere medier kommet i klammeri med holdkammeraten Mads Frøkjær.

Blandt andet fortæller Leif Rasmussen fra SportFyn om episoden på Fyens.dk.

- Der skete det, at Yankuba Minteh viste sin hurtighed og driblede forbi et par mand. Han blev tacklet hårdt af Omar Jebali, men så vendte han rundt og lavede en glidende tackling på Mads Frøkjær. Og så gik de i flæsket på hinanden. Der er virkelig vilde frustrationer omkring Yankuba Minteh i øjeblikket, og både fodbolddirektør Björn Wesström og træner Andreas Alm havde fat i Minteh, der helt tydeligt var meget oprevet og frustreret, siger Leif Rasmussen.

OB's kommunikationsmedarbejder Nicolai Løvgret bekræfter episoden over for bold.dk. Både Minteh og Frøkjær forlod træningsbanen før tid, mens resten af truppen spillede videre.

Det er endnu uvist, om den episode får yderligere konsekvenser for Minteh.

OB's forårsprogram i grundspillet

OB - Randers: Udeladt af truppen for at bryde interne husregler

FCN - OB

FCK - OB: Karantæne

OB - AaB: Karantæne

AGF - OB