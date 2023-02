Krickau stortrives i GOG – men særligt udlandsjob lokker

Årsagen til den succesfulde periode har Krickau selv svært ved at finde, men han føler, at han har bidraget på flere måder.

- Taktisk håber jeg, at jeg bliver oplevet som en træner med noget at byde på i forhold vores modstandere. Men jeg håber og tror også, at der hvor jeg kan gøre noget, det er at ved at tilpasse mig dagligdagen og have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der er behov for i gruppen.

- Er der behov for en ekstra fridag, selvom der lige har været en, så giver jeg det. Men er der behov for at skrue op for "dumt-svin-knappen", så gør jeg gerne det. Jeg tror og håber, at min styrke er at kunne skrue på knapperne alt efter behovet.

GOG-træneren forklarer, at det altid er de snakke, som handler om de lidt mere bløde værdier, han vælger fra. Han fravælger aldrig samtalen, som han tror, betyder noget for resultatet i morgen. Den glipper han ikke.

Hyldes af spillerne

Selvom den 36-årgie træner selv mener at fravælge de "bløde samtaler", har flere af hans spillere et andet indtryk af taktikeren.

Blandt andre hylder landsholdsstjernen Simon Pytlick sin træner for at lære mennesket bag håndboldspilleren af kende.

- Med årene er han blevet utrolig god til at tænke på vores fysiske og mentale behov. Han er god til at lære mennesket individuelt at kende, og så er han uden tvivl den træner i ligaen, som ved mest taktisk.

- For mig at se er Krickau nok ikke i Danmark i super mange år endnu. Han skal ud på den helt store scene på et tidspunkt og prøve sig, for det kan han virkelig, fortæller Pytlick.

Også bundrutinerede Morten Olsen lovpriser sin træner, der faktisk er to år yngre end playmakeren.

- Han er rigtig god til at snakke, og så er han også pædagogisk i den måde, han får fortalt tingene på. Så jeg tror alle er enige om, hvad der skal ske og forstår tingene. Og så synes jeg, han er uhyre grundig i den taktiske del, og vi udvikler os hele tiden på holdet.

