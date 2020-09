Landstræner sendte en bøn på SMS til Søren Kragh efter triumf

Landstræner Anders Lund satte mandag navn på de ti ryttere, der skal repræsentere Danmark ved VM i slutningen af september.

På listen var Danmarks hotteste navn, Søren Kragh Andersen, ikke med. For en uge siden slog han fast, at han ikke ville køre VM.

Men efter etapesejren på 14. etape i årets Tour de France gav landstræneren det lige et ekstra forsøg.

Læs også Fynbo får NFL-debut for New England Patriots

Har du sendt en ekstra SMS til Søren og spurgt, om han er helt sikker?

- Det har jeg faktisk. Det gjorde jeg, da jeg skrev tillykke til ham.

- Men jeg tror bare, at resultatet i går gør, at han stoler endnu mere på den plan, de har lavet på Sunweb og på, at han bringer en helt speciel form ind til klassikerne.

- Så han er ikke vendt positivt tilbage på SMS, griner landstræneren.

Står fast ved beslutning

Søndag - altså dagen efter sejren - blev Søren Kragh Andersen spurgt, om han havde ændret mening, inden han skulle ud på 15. etape som nyslået etapevinder i verdens største cykelløb.

- Jeg har taget en beslutning. Det er, som det er. Jeg ved godt, det måske er svært at forstå for nogen, men jeg tror, jeg har taget den rigtige beslutning. Sådan er det, sagde Søren Kragh Andersen til TV 2 SPORT.

- Planen med afbuddet er, at jeg præsterer i klassikerne.

Læs også Søren Kragh drømte om gennembruddet som 17-årig: - Jeg ved ikke, om jeg er blandt de bedste

Danske Mads Pedersen er forsvarende verdensmester, men stiller heller ikke op for at forsvare sin titel. Ruten er ekstremt hård med mange højdemeter, som ikke ligefrem passer til Pedersen.

Tidligere på året vandt Søren Kragh Andersen enkeltstarten i etapeløbet Paris-Nice, der blev det sidste løb før coronanedlukningen.

Han har også vundet en etape Schweiz Rundt samt endagsløbet Paris-Tours.