Landstrænerens ord er en stor forløsning for Kirkeløkke

Niclas Kirkeløkke fra Ringe er ikke fast mand i den danske startopstilling. Men når han har fået chancen, har han i den grad grebet den.



Med ni mål mod Nordmakedonien i gruppespillet og ti mål mod Frankrig i den sidste mellemrundekamp har højrebacken bevist, at fynboen er til at regne med. Og det har nu givet pote.

- Jeg tror da, Kirkeløkke har spillet sig til en plads på det hold, der skal spille i morgen. Men Gidsel er stadig førstevalg, og så må vi se, hvordan Mathias (Gidsel, red.) spiller, og hvordan holdet spiller, siger den danske landstræner Nikolaj Jacobsen til TV 2 SPORT.

Landstrænerens ord om Kirkeløkkes plads på holdet er også kommet den 27-årige skarpskytte for øre.

Og den tidligere GOG-spiller glæder sig over, at de stærke præstationer bliver bemærket.

- Det er da fedt. Det er derfor, jeg er med. Især de kampe, som kommer nu, er rigtig fede kampe, hvor alt er på spil. Det er alt eller intet-kampe, og det er derfor, jeg spiller håndbold, siger Kirkeløkke og fortsætter:

- Det var mit store mål at skulle med nu her. Når jeg fik chancen, så ville jeg virkelig vise, hvad jeg står for. Jeg synes, at jeg har gjort det så godt, som jeg kunne, og det er bare megafedt, siger han.

Er nervøs inden hver kamp

Kirkeløkke har gjort det godt, men det har ikke været uden nerver, når han er trådt ind på banen.

Tværtimod kan han tydeligt mærke presset, hver gang kampstarten nærmer sig.

- Jeg er nervøs inden hver kamp. Det er også derfor, jeg ved, at det er det rigtige, jeg laver. Jeg er nervøs hver gang, og det er helt naturligt, siger han.

Nervøsiteten er derfor heller ikke noget, der hæmmer ham på banen, hvor han får god hjælp af sine holdkammerater til at finde ind i spillet.

- Det er et fedt hold at komme ind på. Alting sidder lige i skabet, og man ved, at ens medspillere gør deres job perfekt. Boldene kommer og sidder, hvor de skal. Det er rart, at alle gør jobbet nemmere for alle, siger han.

Hvor meget vi får Kirkeløkke at se, må vi vente til fredag aften med at få svaret på.