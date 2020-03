Kræftsyg Lars Høgh i bedring efter tilbagefald

Lars Høgh delte en nedslående nyhed i slutningen af oktober sidste år.

Her fortalte den tidligere målmand, at han havde fået et tilbagefald efter den kræftsygdom, han i første omgang fik konstateret i august 2018.

Lars Høgh har siden været i behandling for sygdommen, og nu kan han melde om bedring. Han har meldt sig klar til landsholdskampene, når Danmark senere på måneden møder Færøerne og England.

- Jeg satser på det. Jeg har fået gode tilkendegivelser fra de to seneste scanninger. Jeg fik jo et tilbagefald, hvor kræften var brudt ud igen og det havde spredt sig til leveren , siger Lars Høgh i Troels Bechs podcast ’Bech Bag Bolden’ ifølge Fyens Stiftstidende.

- Det var et hårdt slag for familien, der troede, at jeg skulle blive rask efter den første vellykkede behandling. Men efter at have sundet mig 14 dage, kom jeg på fødderne igen. Heldigvis har cysten responderet godt på kemoen.

Lars Høgh fortæller videre i podcasten, at han stadig er inde omkring målmandstræningen i Brøndby.

'Jeg er ikke bange'

De gode meldinger og kampene for landsholdet gør nu, at han ser lyst på fremtiden.

- Det hjælper mig, at jeg ikke er bange, og jeg er sikker på, at mit positive livssyn hjælper mig. Jeg har masser af gode dage, og ingen skal have medlidenhed med mig. Jeg er god til at leve i nuet, siger Lars Høgh.

Den tidligere OB-målmand har været træner for landsholdenes målmænd i 12 år.

Lars Høgh nåede at spille hele 817 kampe for OB og nåede igennem sin karriere også otte kampe på landsholdet.

Man husker særlig to kampe under VM i 1986, hvor han stod mod Tyskland og Spanien, hvor de danske håb blev knust med et 1-5-nederlag.