Mathias Gidsel: - Humøret er begyndt at blive bedre

- Jeg er stadigvæk ret tidligt i håndbolddelen, men jeg har taget stort skridt siden skaden, og knæet har reageret rigtig godt. Det går rigtig godt for mig, og håndbolddelen går også rigtig godt, siger Gidsel til TV 2 Sport.

Det er efterhånden lidt over tre måneder siden, Gidsel blev korsbåndsskadet i knæet i EM-bronzekampen mod Frankrig, hvorefter den umiddelbare dom lød på fire til seks måneder uden kamp.

- Én ting er, at man står og skyder lidt selv og laver retningsskift – en anden ting er, at man bliver nakket af en eller anden spiller. Der er der lang vej endnu, men heldigvis har jeg fået en håndbold i hånden, og håndboldskoene bliver endelig snøret, så humøret er begyndt at blive bedre.

- Men der er stadigvæk et godt stykke til, at jeg skal ind og have tæsk. Jeg skal helst kunne holde til nogle tæsk. Jeg tænker ikke, at mine modstandere er blevet sødere med tiden, siger Mathias Gidsel.

Ikke småfed, men mere små-led

"Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget", lyder et voldsomt fortærsket ordsprog. Undskyld. Men den 23-årige bagspiller har faktisk vendt sin sidste tid som GOG-spiller til noget positivt, selvom han ikke må komme på banen.

- Selvom jeg helst vil spille håndbold, har jeg set det her som en lille gave til at få taget nogle ekstra kilo på. Jeg vil ikke sige, jeg er blevet småfed, men jeg har taget noget på.

- Jeg har fået styrketrænet en masse og gjort mig klar til Bundesligaen, som notorisk er hårdere, end den danske liga er, siger Gidsel.

Det er som bekendt Füchse Berlin, der får glæde af Gidsels evner fra næste sæson, og det er bare sværere at blive nakket, hvis man er selv er hakket.

- Jeg har gjort alt for at få tunet min krop, og det er lykkes, og jeg føler mig fysisk rigtig godt klar til – nu må vi se, hvornår det bliver – at komme ind og spille lidt håndbold igen.

Mathias Gidsel har lavet en treårig aftale i den tyske hovedstad, hvor også også Lasse Andersson, Jacob Holm og Hans Lindberg bor.

Knokler for farvellet

GOG er allerede klar til DM-semifinalen, så sæsonen løber som minimum et stykke ind i juni.

Det ultimative havde selvsagt været at få lov at sige farvel iklædt spillerdragt og med sved på panden.

- Men jeg ved ikke, hvilken tilstand det bliver i - om det bliver til håndbold, eller om det bare bliver at løbe ind og sige hej. Jeg kan kun sige, at jeg gør alt, hvad jeg kan sammen med mine fysioterapeuter, og vi arbejder næsten til, at vi er ved at kaste op.

- Det er knæet, der styrer det, og jeg har ingen anelse om, hvordan det reagerer i næste uge eller om to uger. Jeg kan kun stå op og arbejde stenhårdt for at få lov til at komme tilbage, siger bagspilleren.