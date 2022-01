Medie: Brentford tilbyder Christian Eriksen kontrakt

The Athletic skriver, at Brentford taler med Eriksen omkring en mulig aftale, der sender den tidligere Tottenham-spiller tilbage til den bedste engelske fodboldrække.

Eriksen har senest været på kontrakt i den italienske klub Inter, men her kunne danskeren ikke spille videre, og aftalen blev revet over.

Det skyldes, at Eriksen spiller med en indopereret hjertestarter, efter at han 12. juni under sidste sommers EM fik et hjertestop i den første kamp mod Finland.

Derfor kunne han ikke fortsætte i Inter, da reglerne i Italien ikke tillader det.

I december blev Eriksens kontrakt med Milano-klubben ophævet, og han søger nu en ny arbejdsgiver.

TV 2 SPORT har forsøgt at få en kommentar fra Eriksens agent, Martin Schoots. Han er endnu ikke vendt tilbage.