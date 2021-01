Mia Rej blev Odense-topscorer i hjemmedebut

Odense havde som ventet ingen problemer med bundholdet Vendsyssel, der blev slået 29-19.

På papiret lignede det på forhånd en klar Odense-sejr, og sådan var virkeligheden også på banen, da de fynske håndboldkvinder tog imod Vendsyssel i Bambusa Kvindeligaen.

Læs også Odense Håndbolds nye EM-profil fik en dukkert i debutgave

Odense vandt 29-19 efter en pauseføring på 15-8 og stryger op på andenpladsen et point efter førende Team Esbjerg. Odense har 24 point ligesom Viborg, men er bedst i de to holds indbyrdes regnskab.

Mia Rej, der fik hjemmebanedebut for Odense, scorede fire mål. Det var nok til en titel som delt Odense-topscorer med Mie Højlund.

- Jeg synes egentlig, det var en fin start. Det var rart at komme ind og score nogle mål. Og selvfølgelig også at være med i forsvaret og kontrafasen. Så det begynder at hænge bedre sammen, siger Mia Rej, der før nytår skiftede København ud med Odense, til TV 2 SPORT.

Cheftræner Ulrik Kirkely var også fint tilfreds med Mia Rejs anden kamp i Odense-trøjen. Hun fik debut mod Team Esbjerg den 29. december sidste år.

- Jeg synes, det var fint, men der er også ting, der kan blive bedre. Men den dér timing, som der både er i hendes kontrafase og angreb, kræver nogle flere spilminutter med holdkammeraterne. Jeg synes, at det har været rigtig fint indtil videre, siger cheftræneren.

Pligtsejr

Alt andet end en Odense-sejr havde været en mindre sensation mod Vendsyssel, der er ligaens bundprop.

Holdet fra det nordlige Jylland havde blot samlet et point i de første 12 ligakampe, og holdet fik som ventet ikke suppleret pointkontoen i denne omgang.

Odense scorede kampens to første mål, og gæsterne nåede aldrig op på siden af favoritterne igen.

Læs også Odense Håndbold opruster: Landsholdsspiller skifter fra ligakonkurrent

Vendsyssel fulgte ellers pænt med til 9-7, men seks Odense-scoringer i træk i slutningen af første halvleg blæste enhver tilbageværende spænding ud af kampen.

Odense-træner Ulrik Kirkely fik fordelt spilletiden i sin trup, og 12 af holdets 14 markspillere kom på måltavlen.

I søndagens anden kamp blev det til en spinkel 25-24-sejr til femteplacerede Herning-Ikast på udebane mod Randers.