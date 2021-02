Mikkel Hansen-nyhed forvandlede GOG-bombe til knaldperle

Da Aalborg Håndbold torsdag præsenterede Mikkel Hansen, blev konkurrenten fra GOG særdeles overrasket.

- Den havde jeg ikke set komme. Det var en kæmpe bombe, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen til TV 2 Sport.

Nyheden betød også, at deres egen bombe fra sidste uge blev demonteret – eller reduceret til en knaldperle – af en Rullemarie fra Aalborg Håndbold.

- Jeg synes, at vi havde lagt en lille bombe i Torbjørn Bergerud-handlen ugen inden, men det var da en lille ting i forhold til, at Mikkel Hansen lige pludselig skulle spille i Aalborg, siger Kasper Jørgensen.

Da GOG den 10. februar meddelte, at de havde sikret sig med Norges bedste målvogter, Torbjørn Bergerud, til sommer, kaldte de det for ”en ekstraordinær forstærkning”.

Havde lyst til at råbe til hele verden

Konkurrenten fra Aalborg vidste dog, at det blot var et spørgsmål om tid, før de kunne overtrumfe den nyhed.

Kontrakten med Mikkel Hansen lå i skuffen, og direktør Jan Larsen ventede bare på den rette timing til at præsentere sin bombe.

- Jeg havde lyst til at råbe til hele verden, at ”Mikkel kommer til Aalborg”. Det kunne jeg ikke. Men vi vidste også godt, at vi nok ikke kunne holde på det meget længere, siger Aalborg-direktøren, der torsdag slap for flere hemmeligheder.

- Det har været nogle fantastiske dage at kunne offentliggøre det. Vi er lidt stolte over at kunne holde det hemmeligt for hele befolkningen faktisk, siger Jan Larsen.

Er det Sagosen-tid nu?

Når man har ambition om at vinde DM, rejser nyheden om en så markant forstærkning hos en konkurrent naturligvis spørgsmålet, om der nu skal ske noget i GOG-lejren. Et form for modsvar. Ligesom da man spillede bilkort som lille.

- Jeg tror, at vi præsenterer Sander Sagosen om et par uger, siger Kasper Jørgensen sarkastisk og tilføjer:

- Nej, men jeg synes, det er fantastisk for dansk håndbold. Det er flot, at vi kan have så mange store profiler i den danske liga.

Mikkel Hansen aldrig et tema

Selv har GOG for nylig fået tilgang af de danske landsholdsspillere Morten Olsen og Anders Zachariassen.

Mikkel Hansen spillede for GOG i fra 2005-2008. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Men Mikkel Hansen, der fik ligadebut for netop GOG som 18-årig, har aldrig været på GOG-direktørens dagsplan.

- Selvfølgelig kunne det være en drøm for os at få Mikkel tilbage. I virkelighedens verden har det aldrig været et tema. Jeg har aldrig drøftet det med Mikkel eller hans agent, fordi vi ikke troede på, at det var en mulighed at få ham tilbage til GOG.

Mikkel Hansen vender hjem til dansk håndbold til sommer 2022, hvor han har skrevet en treårig kontrakt med nordjyderne.