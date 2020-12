Morten Olsen gør comeback efter slem fingerskade

GOG-træner Nicolei Krickau forventede ikke at se Morten Olsen tilbage på banen på denne side af jul.

Men da GOG tog imod Bjerringbro-Silkeborg på hjemmebane lørdag eftermiddag, gjorde den danske playmaker comeback.

- Fingeren er tapet op, men det går nogenlunde, sagde Morten Olsen til TV 2 SPORT inden kampen.

Da opgøret blev fløjtet i gang, var Morten Olsen at finde i blandt de startebde syv.

Hvordan tror du, din form er?

- Den er dårlig. Selvtræningsmæssigt har det set fint ud, men så blev vi slået hjem igen med corona, og det er selvfølgelig ærgerligt. Det er hårdt at spille håndbold, når man kommer tilbage.

Morten Olsen kom til skade med sin finger til styrketræning, da han lavede squat-øvelse. Han blev akut opereret og måtte forsøge at overtale lægerne til, at de skulle forsøge at redde det yderste led af fingeren.

Også smittet med corona

For ikke nok med at Morten Olsen kæmpede sig tilbage fra en slem fingerskade, blev næsten hele GOG-holdet ramt af coronavirus i sidste uge.

- Indtil i forgårs har jeg bare været derhjemme, så jeg har ikke lavet noget specielt, siger Olsen.

- Selve virussen var ikke noget specielt. Det svarede til en halv influenza. Det var mere det, at man skulle være hjemme 24 timer i døgnet og bare få tiden til at gå.

Satser på VM

Comebacket for Morten Olsen kommer ikke kun belejligt for playmakeren, men måske også for landsholdet.

Rasmus Lauge er nemlig blevet skadet, skal opereres og er definitivt ude af VM. Det betyder, at der skal findes en løsning, og det kunne meget vel være Morten Olsen, der var løsningen.

- Jeg håber, at jeg bliver klar til VM. Jeg starter med at spille i dag, og så må vi se, hvordan det går fremadrettet i de næste kampe, siger Morten Olsen.