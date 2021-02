Nederlag til GOG: Verdensmestre kørt over i første kamp efter VM

Der var ikke meget guldstøv over GOG's nykårede verdensmestre, Mathias Gidsel, Morten Olsen, Anders Zachariassen og Emil Jakobsen, lørdag eftermiddag i Gudme.

I deres første kamp efter guldfesten i Egypten tabte de topkampen mod TTH Holstebro med 30-35.

Læs også VM-stjernen Gidsel: Det største jeg har oplevet

Til gengæld kunne udeholdets eneste guldvinder, Magnus Bramming, glæde sig over sejren over sine landsholdskammerater.

Det er GOG's første nederlag i denne sæson. 18 kampe skulle der gå, før ligaens tophold tabte.

Frustration og brændte chancer

En af de største grunde til nederlaget, skal findes i målet hos TTH Holstebro.

GOG havde kæmpestore vanskeligheder med at sende bolde ind bag Sebastian Frandsen. Den 26-årige keeper havde 14 redninger og en redningsprocent på 32.

Derudover var der ofte utilfredshed at spore med kampens dommere, Martin Gjeding og Per Olesen. Det betød mange spilstop, megen snak og et gult kort til GOG-træner Nicolej Krickau for gentagne gange højlydt at ytre sin uenighed med kampens kendelser.

Læs også Danmark vinder VM: GOG-profiler var med til at vinde guld

Torsdag skete det samme for Aalborg, der havde verdensmestrene Magnus Saugstrup, Henrik Møllgaard og Nikolaj Læsø på holdkortet. De tabte overraskende med 29-33 til Skanderborg.

Dermed missede GOG muligheden for at trække yderligere fra i toppen. Med nederlaget fører de fortsat ligaen med tre point ned til Aalborg.