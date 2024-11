Nekrolog: En æra i Dansk håndbold er slut

Han lykkedes i det umulige job

Han sagde fra første arbejdsdag, at han kun havde én mission, nemlig at samle dansk håndbold. Undervejs måtte der magtkampe og politisk tæft ind over. Men på bundlinjen vil der altid stå, at Morten Stig Christensen lykkedes i det umulige job.

Det var langt fra tilfældigt, at man pegede på Morten Stig Christensen som den samlede figur. Han så begge sider, eliten og bredden. Stående på broen kunne han have nøjes med at sole sig i landsholdenes mange succes’er, men børnehåndbold, medlemsflugt og de frivillige i dansk håndbold fik nærmest mere af hans arbejdstid. Hans hjerte boede ved græsrødderne.

Hans vindende væsen og oprigtige interesse i helheden bragte ham også langt på den politiske scene i håndboldverden, hvor der stod en tydelig respekt om hans ord og hans person.

Han søgte aldrig konflikterne, selv om der har været nok at være uvenner om i dansk håndbold. Han manglede ikke kant, men der var langt imellem, at Morten Stig Christensen følte behov for at tale dunder til nogen. Det passede ganske enkelt ikke til hans person.

En populær mand hos befolkningen

Inden sin entre i håndbold-politik sparkede han sammen med andre pionerer døren ind til tv-verden, da han uden journalistisk baggrund blev både vært, kommentator og senere chef for TV 2 Sport. Papirerne havde han ikke, men han havde noget andet, noget nærværende. Tilsat en behagelig stemme og en betydelig popularitet i befolkningen.

Sidstnævnte skabt gennem en stor og flot håndboldkarriere. 190 A-landskampe og deltagelse i tre olympiske lege. Han var den elegante back, der scorede masser af mål og med sin elegance kreerede spillet i Bolsjedrengenes storhedstid i 1970’erne og 1980’erne. Morten Stig Christensen debuterede på A-landsholdet som den yngste nogensinde, 17 år. En rekord, der stadig står og nok aldrig bliver slået.

I 2005 modtog han Ridderkorset af Dronning Margrethe. Om det skyldtes hans landsholdskarriere, hans arbejde med at starte Team Danmark, åbne en efterskole for udviklingshæmmede eller hans 17 år på TV 2 Sport, fandt han vist aldrig ud af. Men stoltheden over anerkendelsen boede i ham resten af livet.

Morten Stig Christensen blev 65 år. Han efterlader sin kone, Anne, og fem børn.