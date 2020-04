Nicki Pedersen er 'chokeret' og 'målløs' - dropper verdens største liga i år

Nok er nok.

Nicki Pedersen kommer ikke til at køre speedway i verdens største liga - Xtra-ligaen i Polen - i år. Han vil ikke finde sig i det polske speedway-forbunds seneste krav om, at kørerne skal gå over 50 procent ned i løn for at deltage.

- Jeg er chokeret. Jeg er målløs. Jeg har gået og lavet ringe i gulvet derhjemme, fordi jeg helst bare gerne ville løse det, men jeg er nu nødt til at stikke en finger i jorden og sige, at nu stopper det, siger Nicki Pedersen til TV 2 SPORT.

- De (forbundet, red.) vil kun gå én vej, og det er deres egen vej. Alt er kommet ud mundtligt, både om vores løn, vilkår og deres krav. Og nu får vi så præsenteret den her nye aftale, som vi har fire-fem dage til at skrive under på.

Den drastiske lønnedgang skyldes coronakrisen, der også har lammet speedway-verdenen.

Ville gå i underskud fra starten

Ifølge Nicki Pedersen vil en lønnedgang på over 50 procent betyde, at han ikke kan betale alle sine udgifter i løbet af en sæson.

- I speedway har vi alle store udgifter til udstyr, ansatte og alt muligt andet, og hvis man så pludselig skal gå over 50 procent ned i løn, er man jo i underskud fra starten.

- Det har ikke kun noget med selve pengene at gøre, men man kan ikke bare strege en kontrakt og så blive bedt om at gå over 50 procent ned i løn, mener danskeren.

Samtidig har Nicki Pedersen også andre aftaler at tage hensyn til. I skrivende stund har han også kontrakt med Rospiggarna i Sverige, Sheffield Tigers i England og Holsted i Danmark - ud over den polske kontrakt.

Måtte ikke forlade Polen igen

Havde Nicki Pedersen accepteret kravet, skulle han allerede møde op ved den polske grænse 8. maj, selvom sæsonen først begynder 12. juni.

Her skulle han i to ugers karantæne, før han ville blive lukket ind i Polen - som han tilmed ikke måtte forlade igen før sæsonafslutningen i efteråret.

- Det handler lige så meget om det at være låst dernede og ikke kunne se sin familie og kæreste. Hvis jeg nu kommer galt afsted igen, hvordan skal de så komme ned til mig? Det må de jo ikke.

- Jeg kan heller ikke bare vende ryggen til sponsorer herhjemme, hvis samfundet åbner op igen, siger han.

43-årige Nicki Pedersen har vundet den individuelle VM-titel tre gange i karrieren.