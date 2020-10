Nikolaj Jacobsen er gået i selvisolation hjemme på Thurø

Nikolaj Jacobsen tager ingen chancer.

På eget initiativ har den fynske håndboldlandstræner valgt at gå i selvisolation i hjemmet på Thurø frem til mandag, så han er sikker på ikke at blive smittet med coronavirus og kan være med i næste uges landsholdssamling.

- Det er, fordi coronaen er lidt svær at styre, forklarer Nikolaj Jacobsen beslutningen over for TV 2 SPORT.

Går glip af børnenes kampe

Dermed kommer han ikke til at se sine børn spille håndboldkampe i den kommende weekend. Jacobsen er assistenttræner for datterens hold og hjælper også til på sønnens hold.

- Der vil ikke være noget værre for mig end at tage noget (virus, red.) med ind, når vi mødes med landsholdet. Og det er også derfor, at jeg i øjeblikket ikke kører rundt og besøger klubber.

- Mit skrækscenarie er, at jeg tager ud og ser en kamp og har samtaler med nogle landsholdsspillere og så eventuelt kunne bringe smitten videre derfra. Det vil være noget af det værste, jeg kunne gøre, lyder det fra landstræneren.

Sidste gang, Nikolaj Jacobsen var i en håndboldhal til en professionel håndboldkamp, var 22. september. Da var hans tidligere klub, Rhein-Neckar Löwen, var på besøg hos TTH Holstebro.

- Det er trist. Jeg nyder at komme rundt i de danske og tyske haller og vil også gerne se og tale med spillerne fysisk, men lige nu foregår det altså over telefonen og mails.

Får egen etage på hotellet

Fra mandag og en uge frem kan han dog se de danske landsholdsspillere i øjnene. Her møder Jacobsen og hans 20 udvalgte ind i landsholdslejren frem mod EM-kvalifikationskampene mod Schweiz og Finland.

Landsholdet vil være så godt som afskåret fra omverdenen. Holdet får sin egen etage på hotellet i Herning, og spillere og stab vil blive testet for coronavirus ved ankomst.

Danmark møder efter planen Schweiz i Aarhus 4. november. Tre dage senere gælder det Finland i Helsinki.