Nikolaj Jacobsen får monsterkontrakt

Nikolaj Jacobsen kan roligt sætte sig godt til rette i landstrænersædet.

Lørdag har Dansk Håndbold Forbund offentliggjort, at de lægger yderligere fem år på hans kontrakt, så den nu løber til 2030.

- Jeg er rigtig glad for mit job i Dansk Håndbold Forbund (DHF).

- Jeg har nogle fantastisk dygtige spillere, jeg får lov at træne, og så har jeg også en virkelig god stab, som jeg er vanvittig glad for at arbejde sammen med. Så det gør det sjovt at møde ind i landsholdslejren hver gang, siger han.

Nikolaj Jacobsen har været landstræner siden 2017, og han har vundet VM tre gange i træk.

En glad sportschef

Hos DHF var de ikke i tvivl, da muligheden for at forlænge bød sig.

- Resultaterne under Nikolaj Jacobsen taler for sig selv.

- Nikolaj er så fagligt nysgerrig, at jeg er overbevist om, at han vil være drevet af samme høje passion og faglighed, som vi altid har kendt ham for, siger sportschef Morten Henriksen.

Passionen har indtil nu drevet den tidligere klubtræner til 109 kampe i spidsen for Danmark.

Har særligt mål

Landstræneren fortæller, at der er flere årsager til, han har valgt at forlænge.

Men det handler ikke kun om gulddrømme.

- Jeg håber, jeg har været med til at videreudvikle dansk håndbold og sørget for, vi både har opnået en masse resultater, men også at dansk håndbold til den tid står et godt sted, når jeg en dag går fra borde.

- Det gælder ikke kun A-landsholdet. Jeg håber også, at jeg har været med til at sende nogle impulser ud i systemet, så vi kan udvikle de næste dygtige spillere. Det er det, der driver mig, siger han.

Landsholdets næste store opgave er i januar, hvor EM afvikles i Tyskland.