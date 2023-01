Ny træner til Odense Håndbold: - Det er næsten syret at kigge på hans resultater, siger Nyegaard

Det er en vinder langt ud over det sædvanlige, Odense Håndbold har ansat som træner.

- Det er næsten syret at kigge på hans resultater, siger TV 2 SPORTs håndboldekspert Bent Nyegaard.

Navnet er Ole Gustav Gjekstad, og cv’et tæller ikke færre end 15 norske mesterskaber (ti med Larvik, et med Drammen og fire med Vipers). Læg dertil 12 pokaltitler og 2 Champions League-triumfer.



- Det er, som om mesterskaber bare klæber til ham. Han førte Larvik frem i starten af nullerne, og så var han forbi Drammens herrer, inden han kom tilbage til Larvik og senere til Vipers. Alle steder med sportslig succes, men ud over resultaterne er hans personlighed også meget bemærkelsesværdig.

- Han er en rolig og strategisk mand. Selvfølgelig har han temperament, men han er meget afdæmpet og enormt dygtig til at læse kampene. På den måde minder han om Ulrik Kirkely, som han tager over for. Derudover har Gjekstad vist, at han både kan vinde og udvikle. Det er ikke alle, der kan begge dele på samme tid, men det kan han i høj grad, siger Bent Nyegaard.

Odense Håndbold skal have ny træner, fordi Ulrik Kirkely stopper efter denne sæson. Han skal til Györ - en mulighed, han ikke kunne sige nej til.

Gjekstad er i øjeblikket i gang med sin femte og sidste sæson i Vipers. Allerede i september 2022 meldte han ud, at han ville stoppe i klubben, når hans kontrakt rinder ud den kommende sommer.

Gjekstads tid i Vipers

2 x Champions League-vinder

4 x norsk mester

4 x grundspilsvinder

4 x pokalvinder





I denne sæson ligger klubben suverænt nummer et i ligaen. Holdet er kvalificeret til semifinalen i pokalturneringen, og i Champions League er Vipers sikkert på vej videre fra gruppespillet.

- Det er enorm anerkendelse af projektet i Odense, at man kan hente en mand som Gjekstad. Og af dansk kvindehåndbold, siger Bent Nyegaard.

- Klubber som Odense, Esbjerg og efterhånden også Ikast giver Danmark et rigtigt godt rygte, både via præstationerne og måden, de er skabt på. Kvindelandsholdet viser også, at meget går i den rigtige retning, og at Danmark er med på noderne i international kvindehåndbold.

Inden sin karriere som spiller nåede Gjekstad 149 landskampe for Norge.