OB-profil efter vital sejr: - Det er altgørende

For første gang siden 10. marts vandt OB en fodboldkamp, og det var en uhyre vigtig af slagsen.

En hårdt tilkæmpet 2-1-sejr over Hvidovre blev det til torsdag aften, og det betyder i praksis, at de odenseanske drømme om overlevelse i Superligaen nu har noget større berettigelse.

Derfor var det også en glad og lettet Tobias Slotsager, der gjorde status umiddelbart efter slutfløjt.

- Det var altafgørende for de næste to kampe. Det er utroligt vigtigt, vi får sejren med herfra i dag, siger OB-profilen til Viaplay.

Han tilføjer, at troen på overlevelse er stor, og at det "bare" kræver en sejr og et Lyngby-nederlag, før de er tilbage.

Målscorer tror på det

Onsdagens ene OB-målscorer Luca Kjerrumgaard tror også på overlevelsen.

- Den (sejren, red.) var supervigtig. Vi har brug for alle de point, vi kan skrabe sammen, og vi har sagt, at det er tre finaler, vi skal ud at spille, og nu har vi taget den ene.

- Vi skal have seks point i de næste kampe, og der er ikke andet at tænke på, siger han til TV 2 Sport.

Resultatet efterlader fortsat OB under nedrykningsstregen, men nu er der "kun" tre point op til Lyngby og fire point op til Vejle.

Der resterer to kampe for alle tre hold i Superligaen.

Nedenfor kan du se, hvem de tre hold mangler at møde:

- Vejle: Hvidovre på hjemmebane og Randers på udebane

- Lyngby: Hjemme mod Viborg og ude mod Hvidovre

- OB: Randers på hjemmebane og Viborg på udebane