OB sælger to talenter i rekordhandel

Det stolte fynske fodboldflagskib kæmper for niende gang på ti sæsoner i den nederste halvdel af tabellen, hvor en undgået nedrykning atter er et parameter for succes.

Anderledes succes er der dog noget at finde af i klubbens unge rækker. Tilsyneladende. OB har således fredag eftermiddag annonceret, at de har solgt to af klubbens store talenter til belgiske Club Brügge.

Både U19-spilleren Jonathan Foss og U17-spilleren Tobias Lund Jensen skifter til Belgien, når den nye sæson starter. Og i OB har man ikke bare foræret de to talenter væk.

- Salget er til rekordbøgerne, da det er det største salg direkte fra vores Akademi, og det passer dermed glimrende med vores strategi om at uddanne spillere til førsteholdet eller som salg til udlandet, skriver klubben i en pressemeddelelse.

"Drømme kan opnås gennem akademiet"

I samme forbindelse sætter OB's fodbolddirektør ord på salgene:

- Når vi sælger to spillere direkte fra vores Akademi, er det et stærkt eksempel på, hvilket højt niveau vores Akademi har.

- Det vil være et aktuelt eksempel på, hvordan drømme også kan opnås gennem Akademiet, og det viser, at vores trænere og spillere sammen leverer et fantastisk arbejde, siger Björn Wesström.

17-årige Jonathan Foss står noteret for tre U18-landskampe for Danmark, mens 16-årige Tobias Lund Jensen har spillet syv U16-landskampe.

Begge spillere har skrevet under på en kontrakt, der binder dem til den store belgiske klub til og med sommeren 2025.

Club Brügge har allerede landsholdsstjernen Andreas Skov Olsen på kontrakt. Han skiftede fra italienske Bologna i vinterens transfervindue.