OB-sportschef vil ikke garantere Alms fremtid

Drømmen er til top-seks, men virkeligheden er i øjeblikket en anden for den stolte fynske klub.

For OB indtager en skuffende niendeplads i Superligaen efter en særdeles skidt start på sæsonen.

Det nedadgående spil og de dårlige resultater giver også anledning til kritik af både cheftræner Andreas Alm og sportsdirektør Björn Wesström, der sætter den sportslige retning.



Sidstnævnte har TV 2 Sport talt med angående Andreas Alms fremtid i klubben, som han ikke vil garantere.

- Så længe, han er her, har han alles fulde tillid. Det fungerer ikke sådan, at man har lidt tillid - eller ret meget tillid. Man har tillid eller ej. Lige nu har vi tillid til ham, siger Björn Wesström.

Kan du garantere, at Andreas Alm er cheftræner, når I spiller mod FCM næste weekend?

- Jeg kan ikke garantere noget overhovedet. Jeg garanterer, at vi arbejder stenhårdt for at være så forberedte som muligt mod Midtjylland. Det garanterer jeg.

Så det er ikke sikkert, at Andreas Alm er træner om en uge?

- Lige nu findes der ingen anden plan, siger sportschefen.

Alm gør ikke modgang til et tema

Andreas Alm er – måske ikke så overraskende – ikke meget for at tale om krise i OB.

Og det lader heller ikke til, at svenskeren er alt for bekymret over, at hans chef, Björn Wesström, ikke ønsker at garantere hans stilling i klubben.

Hvad siger du til, at Björn Wesström siger, at der ikke er nogen garantier i en klub som OB?

- Det er det samme spørgsmål som for et år siden. Du får altid den slags spørgsmål minimum én gang per sæson, så jeg gør det ikke til et tema. Jeg synes, vi viste i fjor, at vi håndterede den modgang, der var dengang, godt. Jeg tror, jeg er ganske god til at håndtere modgang, siger Andreas Alm til TV 2 Sport.

Vil du være overrasket, hvis ikke du er træner i OB om en uge?

- Jeg tror ikke, det giver klubben eller mig noget energi (at tale om det, red.). Hvis jeg gør det til et tema, så kommer der for mange spørgsmål, og så tror jeg ikke, jeg er den rette mand til at være træner for OB. Hvis jeg gør det til et tema, skal jeg ikke være her.

- Hvis jeg svarer, som jeg gør, at det er min opgave at lede holdet i modgang, så tror jeg, at jeg er den rette.

Andreas Alm har i de foregående to sæsoner spillet OB til en ottendeplads i Superligaen.

I denne sæson indtager de i stedet en niendeplads, efter det blot er blevet til to sejre i otte kampe.